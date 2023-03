﻿Debatte über Kolonialismus: Müssen wir die Walderseestraße in Hannover umbenennen?

Hannover. Lenin war nur noch Stückwerk. In dem Film „Der Blick des Odysseus“ erzählte der Regisseur Theo Angelopoulos 1995 von einem griechischen Filmemacher, der nach dem Ende des Sozialismus über den Balkan reiste. In einer Szene zeigte Angelopoulos, wie ein riesiges, aber in Einzelteile zersägtes Lenin-Denkmal auf einem Kahn abtransportiert wurde. Die Leute konnten den kommunistischen Revolutionär und Staatsterroristen einfach nicht mehr sehen. Aus den Augen, aus dem Sinn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber es wäre vielleicht klüger gewesen, wenn die Menschen die verschiedenen Lenin-Einzelteile an Ort und Stelle liegengelassen hätten. Oder wenn sie sie auf kreative Weise neu zusammengesetzt hätten, sodass man darüber hätte lachen können. Oder wenn sie sie geschreddert und aus den Bruchsteinen etwas Nützliches geschaffen hätten, Parkwege vielleicht. Dann wären Lenin und sein blutiges Werk und das seiner diktatorischen Partei zwar nicht mehr geehrt worden, aber im Gedächtnis geblieben. Es ist nicht gut, wenn wir Dinge vergessen.

Martialisch: Das Denkmal von Bernhard Hoetger zeigt Alfred von Waldersee. © Quelle: Bert Strebe

Die Debatte um die Umbenennung der Hindenburgstraße im hannoverschen Zooviertel ist kaum beendet, da widmet sich die Stadtpolitik dem nächsten Kapitel unserer Erinnerungskultur. Ein Beirat soll das postkoloniale Erbe Hannovers in Augenschein nehmen und Empfehlungen erarbeiten, wie mit Denkmälern und Straßennamen umzugehen ist, mit denen einst Menschen geehrt wurden, deren Verhalten wir heute verurteilen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu diesen Personen gehört etwa Carl Peters, ein Kolonialpolitiker, Rassist und Schlächter, den die Afrikaner „blutige Hand“ nannten. In der Südstadt steht ein Denkmal für ihn, modifiziert durch eine Metallspange mit dem Satz, es diene nunmehr als Mahnmal für die Gleichberechtigung aller Menschen. Aber es steht da noch, ebenso wie Peters‘ Grabgedenkstein auf dem Engesohder Friedhof, und soll nach dem Wunsch vieler Aktivisten verschwinden. Außerdem wäre da, neben anderem, Alfred von Waldersee, Generalfeldmarschall, der wegen der gewaltsamen Niederschlagung des chinesischen Boxeraufstands erst geehrt wurde und heute in Ungnade gefallen ist. Also wird jetzt über die Zukunft des Walderseedenkmals und der Walderseestraße in der List debattiert.

Wagner? Kant? Zetkin?

Und es ist gut, wenn wir darüber reden. Es ist notwendig. Den Ratsgremien kann nicht genug dafür gedankt werden, dass sie diese Diskussion aufnehmen und weiterführen.

Wir debattieren solche Themen meist unter politischen Aspekten. Wir fragen uns, wie groß genau der Anteil Hindenburgs war, Hitler zur Macht zu verhelfen. Wir lesen nach, dass außer Waldersee eine ganze Koalition aus Briten und Amerikanern und Russen gegen die antikolonialistische Boxerbewegung in China vorgegangen ist, weil die Aufständischen zahllose Ausländer samt ihren Kindern gnadenlos massakriert hatten. Wir wägen ab: Richard Wagner war ein großer Komponist, aber auch ein lupenreiner Antisemit – müssen wir also die Richard-Wagner-Straße umbenennen? Sollte die Kantstraße weichen, weil es antijüdische Äußerungen des Philosophen gibt? An der Leine führt der Clara-Zetkin-Weg entlang. Die kommunistische Frauenrechtlerin befürwortete ausdrücklich Gewalt und stützte den Stalinismus. Und nun?

Mit relativierender Metallspange, aber immer noch ein Denkmal: Erinnerung an Carl Peters am Bertha-von-Suttner-Platz. © Quelle: Bert Strebe

Der Impuls, all denen ihre Ehrungen zu entziehen, die früher für ein Denken oder ein Handeln geehrt wurden, das wir heute nicht mehr verehrungswürdig finden, ist verständlich. Das hat wahrscheinlich viel mit dem allzu menschlichen Wunsch zu tun, Fehlverhalten zu bestrafen, und sei es nachträglich, und Fehlentwicklungen zu korrigieren. Aber es ist ein bisschen kurz gedacht, wenn wir bloß beschließen, eine Straße umzubenennen oder ein Standbild zu schleifen. Dergleichen ist nicht nur ahistorisch. Wir schaden uns damit auch selbst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Geschichte der Menschheit ist, wie die Geschichte jedes einzelnen Menschen, eine Folge von Aufs und Abs, von Gelingen und Versagen, von Werteverschiebungen, von geistiger Entwicklung. Wenn wir einfach nur Waldersees Namen ausmerzen, verschwindet nicht bloß die frühere Ehrung dieses Herrn. Es verschwindet auch der Lernprozess, der dazu geführt hat, dass wir ihn heute nicht mehr verehren.

Die Schande nicht vergessen

Wie wichtig es ist, eine solche Reifung lebendig zu halten, sehen wir an unserem Umgang mit der Nazi-Zeit. Dass die Deutschen zumindest mehrheitlich nach wie vor nicht sonderlich anfällig sind für Demagogen vom Schlage Trumps, Putins oder Erdogans, verdanken sie dem Umstand, dass in Literatur, Schulen, Museen und Medien das Gedenken an das kollektive Versagen des Volkes vor Hitler ständig präsent gehalten wird. Wir dürfen diese Schande, die wir selbst über uns gebracht haben, nicht vergessen. Nur die immerwährende Erinnerung daran macht uns immun gegen die Wiederholung.

Lesen Sie auch

Und in dem Sinne können wir auch keine aseptisch reine Stadt schaffen, in der es keinen Rassismus gibt. Zumal es zu den unguten Merkmalen absolutistischer Regimes gehört, die Vergangenheit von Unliebsamen säubern zu wollen – man denke an die Versuche der Sowjets, in Ungnade gefallene Politiker wie Trotzki sogar von historischen Fotos zu verbannen, man denke an die Bücherverbrennung der Nazis. Wir müssen Widersprüche aushalten. Eine erwachsene Gesellschaft kann ertragen, dass ihre Vorväter und Vormütter anders gedacht haben als sie selbst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grabmal für einen Sadisten: Carl-Peters-Gedenkstein auf dem Engesohder Friedhof. © Quelle: Bert Strebe

Und wir können zeigen, was wir gelernt haben. Statt das Peters-Denkmal in der Südstadt zu schleifen, könnte man es mit einer Stahl- oder Betonhülle mit Fenstern versehen, die erkennbar macht, wer da einst für welche Gräuel geehrt wurde. Wir könnten, statt die Walderseestraße umzubenennen, demokratische chinesische Künstler bitten, die ganze Straße samt Denkmal in ein Mahnmal zu verwandeln. Wo immer eine Straße umbenannt wird, muss dazu vermerkt werden, wie sie vorher hieß und warum sie umbenannt wurde.

Aus den Augen, aus dem Sinn? Nein: Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, was war. Wenn wir das tun, sagte schon der Philosoph George Santayana, laufen wir Gefahr, es wiederholen zu müssen.