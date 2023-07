Iranischer Scharia-Richter zur Behandlung in Hannover? INI-Chef und Ermittler dementieren

Hannover. Behandelt die Neuroklinik INI in Groß-Buchholz den umstrittenen Scharia-Richter Hossein Ali Naeiri? Dieser Verdacht treibt aktuell politische Aktivistinnen und Aktivsten um. Sie forderten die Strafverfolgung Naeiris, der seit 1988 als Teil des iranischen Regimes für die Massenhinrichtungen von politischen Gefangenen verantwortlich sein soll. Wie die Staatsanwaltschaft Hannover am Montag, 24. Juli, auf Anfrage mitteilt, gebe es jedoch keine Hinweise, dass sich Naeiri in der Privatklinik aufhält. Die deutschen Strafverfolgungsbehörden werden vorerst keine Ermittlungen aufnehmen.

40 Menschen hatten am Sonntag, 23. Juli, spontan vor der Klinik demonstriert. Die iranischstämmige Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi meint, dass die deutschen Behörden schlichtweg kein Interesse an diplomatischen Streitigkeiten mit dem iranischen Mullah-Regime hätten. Naeiri halte sich sehr wohl zur Behandlung im INI auf. Wie die Iran-Tribunal-Stiftung mitteilt, habe ein Juristenteam rechtliche Schritte gegen Naeiri in Gang gesetzt. Demnach gibt es vier Kläger, die als politische Gefangene mit dem Richter und dessen sogenannter Todeskommission konfrontiert waren. Auch der Grünen-Politiker Volker Beck und die Internetaktivisten von „Anonymous Germany“ erstatteten Strafanzeigen.

Regime-Mitglied soll bereits 2018 in Hannover gewesen sein

Der ebenfalls aus dem Iran stammende Neuro- und Hirnchirurg sowie INI-Leiter Madjid Samii weist diese Vorwürfe zurück. „Es gibt derzeit überhaupt keinen Patienten aus dem Iran im INI. Diese Behauptungen schädigen unseren Ruf, und das nicht zum ersten Mal“, so Samii. Bereits 2018 hielt sich das Gerücht, dass der frühere Oberste Richter des Iran, Mahmoud Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, in der Klinik behandelt wurde. Er soll unter anderem Todesurteile, auch gegen Minderjährige, erlassen haben. Samii zeigt sich verärgert über die Vorwürfe. „Darüber hinaus bin ich als Arzt verpflichtet, jeden Patienten zu behandeln, und sei es Putin“, sagt er.

