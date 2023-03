﻿Wirtin plant Neuanfang: „UnschlagBar“ in Hannovers Südstadt macht zu

Lena Leach in ihrer „UnschlagBar“ in der Südstadt. Ende März ist Schluss.

Hannover. Eine möglichst regionale Karte, viele saisonale Gerichte: Die „UnschlagBar“ in Hannovers Südstadt hat eine Fangemeinde. Doch Ende März ist Schluss. Das Restaurant wird verkauft, Gastronomin und Chefin Lena Leach (32) widmet sich einem neuen Projekt. „Der Abschied tut schon weh. Ich habe mir das jahrelang aufgebaut, und die Stammgäste sollen unter einem neuen Betreiber nicht vergrault werden“, sagt Leach.

Interessenten gebe es bereits, „doch ich bin eigen damit, wem ich den Laden geben möchte“, gesteht die Gastronomin, die die „UnschlagBar“ an der Hildesheimer Straße/Ecke Schlägerstraße noch in dieser Woche schließt. Im April bündelt sie dann all ihre Kräfte für das neue Projekt, das die 32-Jährige zurzeit im Süden der Region aufzieht.

Macht Ende März dicht: „UnschlagBar“ an der Schlägerstraße. © Quelle: Elena Otto

In Pattensen will sie sich einen neuen Traum erfüllen, der laut Leach schon seit neun Jahren in der Schublade liegt. In den Räumen eines früheren Elektrogeschäfts am Pattenser Marktplatz soll Anfang Mai das „Andrew’s“ mit 30 bis 40 Sitzplätzen eröffnen. Ihre Idee: ein echtes Familienlokal. „Das Konzept dafür habe ich bereits vor neun Jahren geschrieben“, sagt die 32-jährige Leach. Es soll ein Restaurant werden, in dem sich auch Kinder wohlfühlen – weil die Kinder nicht permanent still am Tisch sitzen müssen.

„Andrew’s“ freut sich auf junge Gäste

Der neue Standort: In einem alten Fachwerkbau am Pattenser Markt will Lena Leach im Mai das „Andrew’s“ eröffnen. © Quelle: Sarah Istrefaj

Im „Andrew’s“ sollen die jungen Gäste künftig Kind sein dürfen und die Gastronomie positiv kennenlernen. Im Gastraum ist eine Spielecke mit Spielhaus, Rutsche, Kinderküche und (leisem) Bällebad geplant, die sich in den Abendstunden mit einem Vorhang abtrennen lässt.

Größeres ist für die Hinterhofterrasse vorgesehen. Mehrere kleine Spielhäuser sollen sich laut der Gastronomin zu einer „Stadt in der Stadt“ zusammenfügen.