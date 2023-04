﻿Wie steht es um die hannoversche Wirtschaft, Herr Peters?

Hannover. Christian Peters leitet seit Januar den Fachbereich Wirtschaft bei der Stadt mit 115 Mitarbeitern. Zentrale Aufgaben sind die Entwicklung städtischer Gewerbeflächen und die Stärkung der lokalen Ökonomie. Im Interview berichtet der 57-Jährige unter anderem davon, dass die hannoversche Wirtschaft insgesamt gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist, stellt seine Pläne zur Gewerbeansiedlung bei knappen Flächenreserven vor – und erklärt, dass der Weihnachtsmarkt einen mittleren sechsstelligen Betrag in die Stadtkasse reißen wird, weil die Politik vor Kurzem eine Gebührenbremse beschlossen hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Peters, der Wechsel auf die Leitung des Fachbereichs dürfte nicht schwergefallen sein, oder? Schließlich brauchten Sie nur das Büro zu wechseln.

Der Umzug war in der Tat schnell erledigt. Auch meine Kollegen und Kolleginnen brauchten sich nicht groß umzustellen. Als Verantwortlicher habe ich nun allerdings eine größere Bandbreite abzudecken.

Darüber hinaus sind Sie in einer Phase der relativen Ruhe gestartet. In die Zeit Ihrer Vorgängerin Kay de Cassan fiel noch die Corona-Pandemie mit umfänglichen Hilfen für die lokale Wirtschaft. Haben Sie davon etwas geerbt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein, die Corona-Förderungen von 10 Millionen Euro allein durch die Stadt sind abgeschlossen. Diese Beihilfen hatte es nur während Corona gegeben. Es gibt allerdings für Standortgemeinschaften in den Stadtbezirken weiterhin 250.000 Euro jährlich an Unterstützung und weitere 50.000 Euro für die City-Gemeinschaft zur Innenstadtbelebung. Diese institutionelle Förderung hatte der Rat vor zwei Jahren beschlossen. Zudem gibt es noch 100.000 Euro im Jahr von der Stadt zur Unterstützung der Digitalisierung, das heißt für den Aufbau von Onlineshops.

„Ohne die Corona-Hilfen der Stadt würde es viele Betriebe wohl nicht mehr geben“

Hat die Stadt inzwischen Erkenntnisse darüber, ob die gewährten Corona-Hilfen, etwa für die Gastronomen oder für die Veranstaltungsbranche, erfolgreich waren?

Nur indirekt, da im Insolvenzverfahren Gründe nicht erfasst werden. Die Zahl der Insolvenzen bundesweit ist während der Pandemie erst gesunken, kurze Zeit nach Corona nur unwesentlich gestiegen. Lokale Erhebungen haben wir nicht. Kenntnisse über einen Mitnahmeeffekt liegen uns ebenfalls nicht vor. Das gilt auch für Rückmeldungen über zuletzt stark angestiegene Insolvenzen hier in Hannover. Das lässt für uns den Rückschluss zu, dass die Corona-Hilfen erfolgreich waren. Anders formuliert: Wenn die Corona-Hilfen der Stadt nicht gewesen wären, würde es viele Betriebe heute wohl nicht mehr geben.

Wie ist die hannoversche Wirtschaft nach Corona aktuell aufgestellt?

Wir haben eine ausgewogene Branchenstruktur, angefangen vom produktiven Gewerbe über Dienstleistungsunternehmen bis hin zur Gesundheitswirtschaft. Diese Betriebe sind nicht angeschlagen, und sie taumeln auch nicht. Alles ist stabil aus der Corona-Zeit gekommen. Das lässt sich auch an den konstant guten Gewerbesteuereinnahmen der Stadt von durchschnittlich rund 700 Millionen Euro seit Jahren festmachen. Das ist wichtig, denn immerhin erzielt Hannover zwei Drittel der Einnahmen durch die Gewerbesteuer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Januar im Amt: Christian Peters (57) leitet die städtische Wirtschaftsverwaltung. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Entwicklung neuer Gewerbeparks in den Stadtteilen. © Quelle: Rainer Dröse

Zur Person Christian Peters (57), geboren in Beckum (Kreis Warendorf), leitet seit dem 1. Januar die städtische Wirtschaftsverwaltung. Der Diplom-Verwaltungswirt ist seit 1996 bei der Stadt beschäftigt, davor war er bei der Marine in Wilhelmshaven als Zeitsoldat. Mit dem Zerstörer „Hessen“ legte er in dieser Zeit eine Strecke zurück, die reicht, um dreimal die Erde zu umrunden. Nach dem Eintritt bei der Stadt absolvierte Peters berufsbegleitend ein Wirtschaftsingenieursstudium, für einige Jahre war er abgestellt für die Wirtschaftsfördergesellschaft Hannover Impuls und kümmerte sich dort um die Akquise von EU-Mitteln. In den vergangenen zwei Jahren verantwortete Peters den Bereich Immobilienverkehr und war Stellvertreter von Fachbereichsleiterin Kay de Cassan, die in Ruhestand gegangen ist. Im Laufe seiner Tätigkeit war er unter anderem an der Entwicklung der Science Area 30X in Marienwerder beteiligt und hat die Ansiedlung der neuen Konzernzentrale der Continental AG an der Hans-Böckler-Allee koordiniert. In seiner Freizeit fährt Peters gern Motorrad und lenkt sich bei Computerspielen ab.

Gewerbeentwicklung ist ein wesentlicher Motor der Stadt-und Regionalentwicklung. Das aktuelle Gewerbeflächenmonitoring der Region Hannover besagt allerdings, dass es zu wenig solcher Flächen in der gesamten Region gibt, auch in Hannover. Haben Sie eine Lösung?

Unser Grundproblem ist, dass wir an den Stadträndern nichts mehr ausweisen können, da wir mit der Stadtentwicklung an die Grenzen der Umlandkommunen stoßen. Auch verschiedene unstrittige Nutzungsfestlegungen wie Landschaftsschutzgebiete verhindern eine Ausweisung an einigen Stellen. Im Einzelfall kann mal was gehen, aber keine großflächigen Gebiete. Wir setzen deshalb auf die Innenentwicklung mit der Reaktivierung brach liegender (Industrie-)Flächen und auf eine höhere Ausnutzung vorhandener Flächen.

Können Sie Beispiele nennen?

An der Anderter Straße in Misburg entsteht ein Gewerbepark auf einer Fläche von etwa 3,5 Hektar. Projektentwickler Panattoni plant dort die Ansiedlung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Start-ups. Das Projekt hat den Namen „City Dock“. Der Gewerbepark entsteht auf der Brachfläche des ehemaligen Chemiehandels Kertess. Panatttoni entwickelt außerdem auf dem Nexans-Gelände am Kabelkamp in Brink-Hafen einen Industrie-und Gewerbepark für mittlere und kleine Unternehmen. Das Gelände umfasst immerhin sieben Hektar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Planung: Die Stadt hat das Gelände an der Kugelfangtrift mit den ehemaligen Catham Barracks gekauft und entwickelt dort nun einen Gewerbepark. Die Immobilien werden in diesem Jahr abgerissen. © Quelle: Ilona Hottmann

„Das Gelände mit den ehemaligen Kasernen haben wir gekauft“

Im Gewerbeflächenmonitoring der Region werden außerdem die leer stehenden Catham Barracks an der Kugelfangtrift mit 3,5 Hektar als potenzielle Gewerbefläche aufgeführt. Und zwar seit 2001. Tut sich dort inzwischen etwas?

Ja, das Gelände mit den ehemaligen Kasernen haben wir gekauft. I in diesem Jahr werden einige Gebäude abgerissen und das Areal entwickelt. Auch dort wollen wir einen Gewerbepark aufbauen lassen mit einem Themenschwerpunkt. Als Vorbild dient uns dort der Wissenschaftspark Science Area 30X in Marienwerder. Wir sind dort mit den Planungen noch am Anfang.

Wenn wir Bilanz ziehen, wie viele Hektar Freifläche für Gewerbe gibt es noch in der Stadt?

Das sind etwa sechs Hektar, wobei wir aktuell nicht alle Quadratmeter zur Verfügung stellen wegen der Unterbringung von Geflüchteten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Nachfrage bei Ansiedelungen ist größer als das Angebot“

Wenn nur noch so wenig Platz ist: Heißt das, dass die Stadt Anfragen von Unternehmen auf Ansiedelung schon ablehnen musste?

Das ist in der Tat so. Die Nachfrage ist größer als das Angebot.

Gibt es Beispiele, bei denen die Stadt Bewerber hat ziehen lassen?

Ein Zulieferbetrieb für VW, die VW Group Component, wollte sich gerne in der Nähe von VWN in Stöcken ansiedeln. Dem konnten wir leider kein Angebot machen, weshalb sich das Unternehmen in Barsinghausen angesiedelt hat. Der Maschinenbauer KraussMaffei Berstorff ist nach Laatzen gegangen, den hätten wir ebenfalls gerne gehalten. Das Areal passte aber nicht mehr.

Hat die Entwicklung bei den Energiepreisen als Folge des Ukraine-Krieges das Nachfragetempo bei Unternehmen inzwischen gehemmt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben vermehrt Anfragen von Firmen aus dem Süden Deutschlands. Die wollen sich im Norden ansiedeln, weil sie die Versorgungssicherheit für Energie hier besser einschätzen, etwa durch die Windenergie. Das ist neu für uns.

Vorzeigeprojekt: Der Wissenschaftspark Science Area 30X in Marienwerder. © Quelle: LHH, Geoinformation 2022

Vorhin haben Sie schon den Wissenschaftspark Science Area 30X genannt. Wie steht es um den aktuell?

Auch dort haben wir eine hohe Auslastungsquote erreicht, wir können dort nur noch wenige Hektar anbieten. Die Umbenennung des Wissenschaftspark vor einigen Jahren in Science Area 30X hat sich im Nachhinein als richtig erwiesen. Die internationale Vermarktung des Standortes konnte so vorangetrieben werden, auch dank der Mithilfe der ansässigen Unternehmen.

Wenn Science Area 30X vollgelaufen ist, wo siedelt die Stadt dann weitere Unternehmen aus der Wissenschaftsbranche an?

Für die medizinaffinen Themen sind Flächen in der Nähe des Medical Parks in der Nähe der MHH in der Planung. Dort ist noch Planungsrecht zu schaffen, und Grabeländer, also kleingartenähnliche Grundstücke, sollen nach den Regelungen des Kleingartenkonzeptes angekauft werden. Außerdem planen wir die speziellen Ansiedlungen auf dem Gelände der Chatham Barracks, wie oben schon ausgeführt. Zu denen werden wir uns noch zu gegebener Zeit inhaltlich näher äußern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bleibt ein deutliches Zuschussgeschäft für die Stadt: Der Weihnachtsmarkt weist nur einen geringen Kostendeckungsgrad auf. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Der Zuschuss für den Weihnachtsmarkt beläuft sich in diesem Jahr auf 325.000 Euro“

Kommen wir noch zum Thema Gebühren für den Weihnachtsmarkt. Ihr Fachbereich hatte eine kräftige Gebührenanhebung vorgeschlagen, der Wirtschaftsausschuss hat dann aber eine Gebührenbremse mit geringerem Kostendeckungsgrad für den Markt beschlossen. Können Sie inzwischen beziffern, wo hoch der Zuschuss der Stadt im Doppelhaushalt 2023 und 2024 ist?

Nach unserer Kalkulation beläuft sich in diesem Jahr der Zuschuss auf 325.000 Euro und für nächstes Jahr auf 280.000 Euro, da dann der Kostendeckungsgrad etwas höher ist. Bei den Gebühren für die Wochenmärkte ändert sich nichts, dort haben wir einen Deckungsgrad von weiterhin 80 Prozent.

Stichwort Wochenmarkt: Wie zufrieden ist die Stadt mit der Resonanz auf die Märkte?

Durch Corona hat sich die Besucherzahl deutlich erhöht, und das hält nach wie vor an. Während Corona ist auch kein einziger Wochenmarkt ausgefallen. Aktuell versuchen wir, noch mehr regionale Händler auf die Märkte zu bekommen und das Thema Umweltverträglichkeit voranzutreiben, etwa durch den Wegfall von Plastik beziehungsweise von Verpackungen.