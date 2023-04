﻿Wirtschaft soll grüner werden: Region Hannover erhöht Förderung

Die Region Hannover will die Wirtschaft bewegen, sich „grüner“ zu entwickeln. Dafür stellt sie unter dem Begriff „Green Economy“ Fördermittel bereit. Für dieses Jahr hat sie die Summe um mehr als eine halbe Million Euro erhöht. Die Förderung reicht von Energieeffizienz bis Insektenschutz.

Projekt „Außenstelle Natur“: Eine Firma in Langenhagen hat ihr Gelände naturnah gestaltet.

Hannover. Die Region Hannover will die Wirtschaft bewegen, sich umweltverträglicher zu entwickeln oder zu verhalten. Dafür stellt sie unter „Green Economy“ Fördermittel bereit. Der Geldtopf dafür ist fürs laufende Jahr um mehr als eine halbe Million Euro aufgestockt worden. Gefördert wird allerlei, die Palette reicht von Energieeffizienz bis Insektenschutz.

Die im vergangenen Jahr erstmals gemäß der Richtlinie Green Economy von der Region Hannover bereitgestellte Summe wurde durch Beschluss der Regionsversammlung um 250.000 Euro auf 750.000 Euro erhöht (zunächst nur fürs laufende Jahr).

50 Unternehmen im ersten Jahr

DieGreen Economy Richtlinie unterstützt Nachhaltigkeitsprojekte von kleinen und mittleren Unternehmen sowie größeren Mittelständlern mit bis zu 10.000 Euro je Forschungs- oder Entwicklungsprojekt. Im Premierenjahr 2022 sind hier laut Regionsverwaltung 50 Unternehmen mit zusammen 400.000 Euro gefördert worden. Auch im laufenden Jahr ist das Green Economy-Programm in der regionalen Wirtschaft anscheinend gefragt: Schon jetzt seien etwa 250.000 Euro zugesagt worden.

Geförderte Projekte

Gefördert werden etwa ein Energieeffizienzgutachten zum Einsatz von Blockheizkraftwerken, um dann an Landesmittel zu gelangen, und Machbarkeitsstudien zur Energieversorgung für Alarmumsetzer für Rettungsdienste oder den Einsatz nachhaltiger Kältemittel. Für ein Duschwasser-Wärmetauschsystem und Projekte zur Senkung des Strombedarfs im 3D-Druck sowie für einen energiesparenden Fußbodenbelag gibt es ebenfalls Geld.

Gefördert: Das Windkraft-Start-Up Njordvind mit senkrechter Turbinen-Bauweise erhielt Geld von der Region. Die Macher: Alexander Massing (von links), Daniel Willers und Niklas Prigge. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„E.co-Bizz“: Auf Dauer mehr Geld im Topf

Das inhaltlich zur Green Economy zählende, finanziell aber extra gehaltene Förderprogramm „E.co-Bizz“ wurde mit nun „dauerhaft“ 400.000 Euro gar mit 300.000 Euro mehr ausgestattet, als bislang. Das Programm existiert seit 2006, zuständig für die Umsetzung ist die Klimaschutzagentur der Region Hannover.

Im vergangenen Jahr seien im Rahmen von „e.co-Bizz“ 120 Beratungen vereinbart worden und hätten 21 „Netzwerk- und Informationsveranstaltungen“ stattgefunden. Zudem habe es „Gruppenberatungen, kommunale Stammtische und Schulungen“ gegeben. Ziel des Programms ist „Energieeffizienzmaßnahmen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen umzusetzen“. Dazu gehörten auch Aspekte der Solarenergie und E-Mobilität.

Green Economy auf Jahre im Fokus

Laut der Regionsverwaltung ist das breit gefasste Green-Economy-Konzept „ganz grundlegend für die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung (...) ein Themenschwerpunkt für die nächsten Jahre“. Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz verweist darauf, „dass die kleinen und mittleren Unternehmen der Region absolut willens sind, die Energiewende aktiv in ihrem Unternehmen umzusetzen“. Da dort oft das entsprechende Wissen fehle oder an entsprechender Vorstellungskraft, setze das Programm genau hier an, „mit Erfolg, wie sich zeigt“.

„Außenstelle Natur“

Inhaltlich und finanziell gehört auch das Projekt „Außenstelle Natur“ des Umweltzentrums zum Green Economy-Konzept. Dafür sind erneut 80.000 Euro reserviert worden. Das Projekt wird auch vom Bund gefördert und verfolgt laut Regionsverwaltung „das Ziel, Insekten zu schützen und Biodiversität in der Region langfristig zu erhöhen sowie das Bewusstsein für biologische Vielfalt zu steigern“.

Bisher hätten sich 60 Unternehmen hierzu beraten lassen und 40 „verpflichtet, den Schritt zu mehr Biodiversität zu gehen“. 31 davon hätten bereits begonnen, ihr Firmengelände entsprechend umzugestalten. Jetzt könnten weitere 20 Firmen beraten werden.

Regionspräsident Steffen Krach verweist darauf, dass das Projekt gut angekommen sei. Das zeige, „dass es manchmal nur verhältnismäßig geringe Mittel braucht, um ein Umdenken anzustoßen“.