﻿Wegen Sanktionen gegen Moskau: Hannoveraner handelt sich mit dem Kauf einer CD für 12 Euro aus Russland ein Strafverfahren ein

Der Hannoveraner Daniel Eichhorn hat via Internet eine CD zum Preis von 12 Euro von einem russischen Privatmann gekauft. Laut Zollfahndungsamt hat er damit gegen das Wirtschafts-Embargo der Europäischen Union verstoßen. Nun droht ihm ein Bußgeld. Der CD-Sammler ist fassungslos.

Daniel Eichhorn wollte seine CD-Sammlung komplettieren – und wurde bei einem Privatmann aus Russland fündig: Dass er mit dem Kauf des Albums der Jazzband Yellowjackets gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen könnte, kam ihm nicht in den Sinn.

Hannover. Handel mit Anbietern aus Russland ist derzeit wegen des EU-Wirtschaftsembargos verboten oder mit Risiken behaftet. Das musste aktuell Daniel Eichhorn erfahren: Der Hannoveraner hat bei einer Privatperson aus Russland über das Internet eine CD bestellt; Kaufpreis 12 Euro, inklusive Versandkosten und Gebühren sind es 28,38 Euro. Die Ware hat ihn nicht erreicht, sie liegt beschlagnahmt beim Zoll in Hannover. Stattdessen hat er ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz am Hals.

Eichhorn verurteilt den von Russlands Präsidenten Wladimir Putin angezettelten Überfall auf die Ukraine und findet auch die Sanktionen gerechtfertigt, wie er betont. „Ziel ist es doch, einen wirtschaftlichen Vorteil für Russland zu verhindern“, sagt er. Wenn er aber eine CD für 12 Euro bei einem Privatmann kaufe, sei der Vorteil für das Land gleich null.

Gewünschte CD ist nicht mehr im regulären Handel

Eichhorn sammelt mit Leidenschaft CDs. In seiner Ein-Zimmer-Wohnung in der Nordstadt nehmen sie einigen Raum ein. Im konkreten Fall ging es dem 48-jährigen pädagogischen Mitarbeiter einer Schule um ein Exemplar der amerikanischen Jazzband Yellowjackets mit dem Titel „Politics“. „Die CD ist im Handel ausgelistet, also auf üblichen Wegen nicht mehr erhältlich“, schildert er. Außerdem sei für ihn wichtig, dass seine CDs neuwertig sein.

Deshalb suchte Eichhorn wie zuvor schon häufiger auf der Plattform „discogs“ im Internet, auf der Gleichgesinnte unterwegs sind. Er wurde fündig, bestellte im September und bezahlte die Rechnung. Mitte November erhielt Eichhorn dann die Aufforderung, beim Zoll in Hannover zu erscheinen. „Die Versandtasche wurde dort in meinem Beisein geöffnet, die CD sichergestellt und beschlagnahmt“, berichtet er. Ein Einspruch mit der Begründung, er habe nicht vorsätzlich gehandelt, sei einige Wochen später unter Hinweis auf die Vorschriften abgelehnt worden.

Zollfahndungsamt schaltet sich ein

Stattdessen bekam der Hannoveraner kurz vor Weihnachten Post vom Zollfahndungsamt Hamburg, Dienstsitz Bremerhaven. Überschrift des Schreibens: „Anhörung im Strafverfahren“, es geht um „Paragraf 18 Abs. 1 Nr. 1a) AWG i.V.m. Artikel 3i Abs 1 i.V.m. Anhang XXI der Verordnung (EU) Nr.833/2014“. Immerhin wurde ihm mitgeteilt, dass es sich dabei um die schon erwähnte Sache mit dem Außenhandelsgesetz handelt.

Zum laufenden Verfahren bezieht das Hauptzollamt Hannover nicht Stellung. „Grundsätzlich gibt es bei den Embargomaßnahmen weder Freimengen noch Wertgrenzen“, erklärt Sprecher Nils Haustein. Auch Privatpersonen sollten sich vorab eingehend mit den jeweils aktuellen Beschränkungen und Bestimmungen für Wareneinfuhren aus Russland vertraut machen. So erspare man sich unnötigen Ärger.

Die entscheidenden Worte: „andere Tonträger“

Anhang XXI der EU-Verordnung beinhaltet in der Zusammenfassung weit mehr als hundert Produkte und Produktgruppen – von A wie Ammoniumsalze über F wie Fährschiffe und T wie Turbostrahltriebwerke bis zu Z wie Zigarren oder Zahnpflegemittel. Unter der Kennziffer 8523 findet man „Platten, Bänder, nicht flüchtige Halbleiterspeichervorrichtungen, intelligente Karten (smart cards) und andere Tonträger oder ähnliche Aufzeichnungsträger, mit oder ohne Aufzeichnung, einschließlich der zur Plattenherstellung dienenden Matrizen und Galvanos, ausgenommen Waren des Kapitels 37“. Die in Eichhorns Fall entscheidenden Worte lauten, wie er nun weiß, „andere Tonträger“.

„Für einen Laien ist es absolut unmöglich, im Internet die Verordnung zu finden beziehungsweise den Anhang mit den betroffenen Gütern“, sagt der Hannoveraner. Dies sei ihm erst nach entsprechenden Hinweisen des Zolls gelungen. Seiner Meinung nach lasse der Staat Bürger hier in eine Falle tappen. Er sei fassungslos und fühle sich vorgeführt.

Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz können bei Verurteilung in leichten Fällen mit Bußgeldern geahndet werden – in schweren mit Vorsatz sogar mit Haftstrafen.