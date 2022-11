﻿Wissenschaftspreis Niedersachsen geht an zwei Frauen und zwei Männer

Hannover. Medizinethik, Digitalisierung, Offshore-Windkraft und Linguistik: Mit ganz unterschiedlichen Themenfeldern beschäftigen sich die zwei Forscherinnen und zwei Forscher, die Dienstag den Wissenschaftspreis Niedersachsen 2022 erhalten haben.

Macht sich um die Medizinethik verdient: Professorin Claudia Wiesemann von der Georg-August-Universität Göttingen. © Quelle: Swen Pförtner

Der Preis als Wissenschaftlerin an einer niedersächsischen Universität geht an Professorin Claudia Wiesemann. Die Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen gilt als Pionierin der Medizinethik in Deutschland. Mit großem persönlichen Engagement setzt sie sich für einen fairen und transparenten ethischen Diskurs ein.

Die Forscherin hat wesentlich dazu beigetragen, der Medizinethik in Deutschland Anerkennung zu verschaffen. Wiesemann gehört der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und als stellvertretende Vorsitzende dem Deutschen Ethikrat an und fördert dort sachliche und konstruktive gesellschaftliche Debatten in ethisch brisanten Fragen.

Verknüpft Digitalisierung, Mobilität, Energie und gesellschaftliche Teilhabe: Professor Christoph von Viebahn von der Hochschule Hannover. © Quelle: MWK

Den Preis als Wissenschaftler an einer niedersächsischen Fachhochschule bekommt Prof. Christoph von Viebahn. Der Professor für Wirtschaftsinformatik und Grundlagen der BWL lehrt und forscht an der Hochschule Hannover in den Bereichen Digitalisierung, Mobilität, Energie und gesellschaftliche Teilhabe und verknüpft sie in einem übergreifend arbeitenden Forschungsteam. Seine Initiative "Ladies in Logistics" unterstützt junge Wissenschaftlerinnen. Er bringt universitäre Einrichtungen und lokale Unternehmen zusammen, damit sie an drängenden Fragen des innerstädtischen Zusammenlebens zu arbeiten.

Fördert ihre Studierenden mit großem Engagement: Linguistin Katja Politt von der Leibniz-Universität Hannover. © Quelle: MWK

Der Wissenschaftspreis in der Kategorie „Lehre“ geht an Katja Politt. Die Postdoktorandin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Seminar der Leibniz-Universität Hannover. Sie zeichnet sich in besonders hohem Maße durch eine grundsätzliche Verbesserung der Lehre aus. Studierende schätzen die Linguistin als außerordentlich engagiert und kompetente Lehrende. Ihr Lehrkonzept ist darauf ausgerichtet, die Studierenden zum selbstständigen Lernen, wissenschaftlichen Arbeiten sowie zum kritischen, analytischen Denken zu befähigen. Mit ihren Methoden gelingt es ihr, die Studierenden für Forschung und Lehre zu begeistern.

Forscht an Offshore-Windenergieanlagen: Clemens Hübler von der Leibniz-Universität Hannover. © Quelle: MWK

Der Postdoktorand Clemens Hübler vom Institut für Statik und Dynamik der Leibniz-Universität erhält den Preis als Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase. Seine Forschung konzentriert sich auf das zukunftsweisende Thema Offshore-Windenergieanlagen. Hübler ist Geschäftsführer, Vorstandsmitglied und Teilprojektleiter im Sonderforschungsbereich „Offshore-Megastrukturen“. Er hat eine tragende Rolle in dem Bereich und wirbt sehr erfolgreich Drittmittel ein. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert, die anderen drei Preise mit 25.000 Euro.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs hat die Preise im Landesmuseum Hannover verliehen. „Gerade in Zeiten von Krisen und Umbrüchen brauchen wir eine leistungsstarke Hochschullandschaft als Garant für die Innovationsfähigkeit unseres Landes“, sagt Mohrs. Forschende lieferten Ideen und Lösungsansätze für die hochkomplexen Herausforderungen der Gegenwart und unserer Zukunft.