﻿Deutschland-Spiel heute gucken, ja oder nein? Eine persönliche WM-Geschichte

Hannover. Deutschland spielt. Das reichte. Als Entschuldigung und Erklärung für so ziemlich alles. Kommt ihr am Sonnabend vorbei? Ne, Deutschland spielt. Wieso ist das Kind noch wach? Deutschland spielt. Warum ist es in der Stadt so leer? Deutschland spielt.

Heute spielt Deutschland. In Katar. WM. Ende November. Nicht jeder weiß das. Nicht jeder freut sich. Freue ich mich? Weiß nicht. Ich freue mich für Stürmer Niclas Füllkrug, der kommt aus Hannover.

Aber sonst fehlt mir so ziemlich alles, was es mal ausgemacht hat, wenn Deutschland spielt. Wenn überhaupt WM ist. Fußball total, in der Vorrunde jeden Tag drei oder vier Spiele. Wenn die Kleinen die Großen schlagen. Wenn irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Wenn alle drüber reden und selbst die mal mitgucken, die mit Fußball nichts am Hut haben.

Die erste WM mit Wasserschlacht und Endspiel in Farbe

Wer mit Fußball irgendwas am Hut hat, kann sich vielleicht nicht an sein erstes Deutschland-Spiel erinnern, aber sicher an die erste Weltmeisterschaft. Für mich war es 1974, ich war neun Jahre alt. Heim-WM. Das erste Spiel habe ich im Radio gehört, auf der Rückfahrt aus der Augenklinik in Bremen nach Ostfriesland, wahrscheinlich auf Mittelwelle. Deutschland spielte gegen Australien, die Radioreportage und mein mit fiebernder Vater am Steuer war spannender als das Spiel. 3:0 für Deutschland. Aber: Ich war jetzt dabei. Ich war sowieso dabei. Von Anfang an. Ohne es zu wissen. Mein Vornamenspatron war Uwe Seeler. Der spielte 1974 nicht mehr mit, aber Uwe ist mir da oben im Nachhinein lieber als Franz oder Sepp. So hießen die Stars. Aber hätte mein Vater nicht gemacht. Die spielten beim blöden FC Bayern. Das war nur egal, wenn Deutschland spielte.

Fußballbegeistert: Unser Autor Uwe Janssen ist Teil des Platzwart-Duos. © Quelle: Katrin Kutter

Die nächsten Partien durfte ich gucken. Warum ist das Kind noch wach? Deutschland spielt. Gegen die DDR, Jugoslawien, Schweden, die Wasserschlacht in Frankfurt gegen Polen. Und immer wieder Müller, Müller, Müller. Beim Endspiel haben wir uns mit der ganzen Familie bei den Nachbarn eingeladen. Die hatten Farbfernsehen. Total cool. Und wieder Müller – Drehschuss, 2:1, Weltmeister! Was für ein WM-Einstieg. Jetzt war das Turnier eine Droge. EM war auch okay, aber nicht ganz so großartig. Dass Deutschland seinen Titel vier Jahre später in einem Land verteidigen musste, das von einer brutalen Militärdiktatur kontrolliert wurde, war mir nicht klar. Vielleicht auch, weil es das catchy Wort Sportswashing damals noch nicht gab.

In der Halbzeit dribbeln wie Kalle

Länderspieltage waren fortan große Tage, nicht nur, weil Deutschland spielte, sondern auch, weil es live im Drei-Programme-Fernsehen war. Ich wünschte mir, im TV-Programm der „Hör zu“ nicht „Länderspiegel“ zu lesen, sondern „Länderspiel“. War leider doch eine wöchentliche Politiksendung. Schade. Aber wenn WM war, sah das TV-Programm traumhaft aus.

Ich bewunderte Typen wie Mario Kempes, Paolo Rossi, Zico und Karl-Heinz Rummenigge, ich wollte dribbeln wie Kalle. Wenn Kalle und Co. fortan spielten, ging ich in der Halbzeit raus und schoss unseren Jägerzaun weich. Kalle ist gerade wieder in den Schlagzeilen, wegen vor Jahren unverzollter Rolex-Uhren aus Katar. Das hätte damals mein Ideal zerstört. Mittlerweile ist Kalle ein Fußballfunktionär. In der Berufsgruppe gibt es vom Ruf her nichts mehr zu zerstören. Obwohl Fifa-Präsident und Teilzeit-Katarer Gianni Infantino mit einer Mischung aus Selbstherrlichkeit und Größenwahn gerade versucht, die Schraube der Kaputtheit, Korruptheit und Unverschämtheit noch ein wenig weiterzudrehen.

Keine Satire: Infantino fühlt sich wie ein Gastarbeiter

Er fühle sich heute wie ein Schwuler, wie ein Behinderter, wie Gastarbeiter, hat er, vom Thema Menschenrechte sichtlich genervt, am Tag vorm Eröffnungsspiel gesagt. Das war keine bitterböse Satire auf Infantino, das war er selbst. Und er meinte es wohl so. Genau wie die Idee, Russlands Angriffskrieg in der Ukraine während der WM pausieren zu lassen wie ein Paintball-Spiel. Für wen muss man sich halten, um solche Hirngespinste zu entwickeln? Da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Demnächst wird er als Fifa-Präsident wiedergewählt. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Gab es wohl bei der Vergabe der laufenden WM auch nicht. Nur offiziell. Die größte Show auf Erden. Um in Infantinos PR-Sprech zu bleiben.

Am Mittwoch spielt Deutschland. Keine Wimpel an Autos, kein Public Viewing, keine schreienden WM-Angebote von Supermärkten und Elektronikläden, keine politischen Entscheidungen, die in der WM-Euphorie mal eben durchgewinkt werden. Freue ich mich? Nein. Das hat mit Katar zu tun, mit Ende November, mit der Fifa, mit verbotenen Kapitänsbinden, mit halb leeren Stadien und Jubelballetten, mit Infantino und seinesgleichen, die den Hals nicht vollkriegen können und das noch nicht mal in Abrede stellen würden in diesem mit Geld vollgepumpten Profifußballgeschäft. Das hat aber auch damit zu tun, dass mich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und die aufgeblasene „Nations League“ schon seit geraumer Zeit nicht mehr interessieren. Ich kenne nicht mal alle Spieler im Kader. Das mag daran liegen, dass ich seit einigen Jahren ein Fan zweiter Klasse bin.

Der Stadtverein – da rührt sich was im Fanherz

Aber mir reicht Hannover 96. In jeder Hinsicht. Denn da rührt sich was im Fanherz. Auch, wenn die Roten fast zehn Jahre auf Talfahrt waren. Auch wenn sich Martin Kind und der Verein vor Gericht öffentlichkeitswirksam streiten. Auch, wenn ich die Eintrittspreise nicht verstehe und manche Fanaktion auch nicht. Aber ich kann mich freuen und aufregen. Und das Kopfballtor von Füllkrug 2017 zum 1:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig vergisst man nicht. Das Sevilla-Spiel 2011 auch nicht. Das war so elektrisierend. Wie 1974 bei den Nachbarn in Farbe.

Gucke ich das Spiel heute? Nein. Nicht, um zu boykottieren oder mein Gewissen zu beruhigen. Sondern, weil ich keine Lust habe auf dieses absurde Fifa-Theater in Katar. Einfach Fußball gucken geht gerade einfach nicht. Aber dem Füllkrug, dem gönn ich’s. Und wenn Deutschland gewinnt, dann, weil Japan den 96er Sei Muroya nicht mitspielen lässt. Für mich geht Fußball dann Ende Januar wieder los. Wenn Hannover spielt.