﻿Wo die AfD in Hannover fast 20% holt: In diesen Stadtteilen waren die Parteien besonders stark

Die Wahlsieger stehen fest - doch in Hannovers Stadtteilen haben die Parteien sehr unterschiedlich abgeschnitten. Wo SPD und CDU ihre Hochburgen hatten, wo die AfD fast 20 % der Stimmen erhielt, und wo die Grünen mit Abstand stärkste Kraft sind, sehen Sie hier in Grafiken.

Die Wahlergebnisse in Hannover zeigen große Unterschiede: Während etwa die AfD in manchen Stadtteilen gerade einmal 3 Prozent der Stimmen holte, liegt sie andernorts mit 18,7 Prozent deutlich über dem Schnitt in Stadt und Land.

Auch die Grünen finden ihre Unterstützer vor allem in bestimmten Bereichen: Während sie in einigen Vierteln fast die absolute Mehrheit von 50 Prozent erringen, schaffen sie es nur wenige Kilometer weiter nicht einmal in den zweistelligen Bereich.