Die Drogen- und Obdachlosenszene Hannovers soll sich künftig nicht mehr rund um den Raschplatz konzentrieren. Zu sehr ballt sich dort das Elend, zu groß sind die Konflikte zwischen den einzelnen Problemgruppen. Wir zeigen, wo es außerhalb des Zentrums bereits neue Schwerpunkte für Obdachlose gibt – und wo künftig weitere entstehen sollen.

Hannover. Der Raschplatz und mit ihm auch die bahnhofsnahen Plätze Andreas-Hermes-Platz und Weißekreuzplatz werden mittlerweile von der Obdachlosen- und Drogenszene so stark okkupiert, dass andere Mitglieder der Stadtgesellschaft sie weitestgehend meiden. Das will die Stadtverwaltung jetzt ändern, indem sie neue Freizeit- und Sportmöglichkeiten auf den Plätzen schafft. Doch wohin sollen die Problemgruppen, deren Leben sich bislang hauptsächlich am Raschplatz abspielt? Wir zeigen, wie stark die Stadtverwaltung die Drogen- und Obdachlosenszene rund um den Raschplatz in den vergangenen Jahren bereits entzerrt hat – und wie viele Einrichtungen künftig noch vom Raschplatz weichen sollen.