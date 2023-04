﻿Wo gibt es das Linden-Feeling in anderen Großstädten? Diese Stadtviertel gleichen dem Kult-Kiez aus Hannover

Das Bier am Späti, die überfüllten Kult-Kneipen und die Stadtbahn, die quietschend über die Limmerstraße ruckelt - in Linden ist die Welt ein wenig anders als im Rest von Hannover. Es gibt Anwohnerinnen und Anwohner, die sich nur schwer vorstellen können, ihre manchmal recht eigenwillige Altbauwohnung an der Ihme zu verlassen.

Allerdings zwingen Jobwechsel oder reiselustige Partnerinnen oder Partner einen hin und wieder zu Aufenthalten in anderen Großstädten. Gut, wenn man da den statistischen Zwilling seines Viertels kennt, um sich auch in fremden Metropolen ein wenig wie in Linden zu fühlen.

Das Linden-Feeling in anderen Großstädten

Das Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) hat für die größten deutschen Städte zahlreiche Indikatoren gesammelt und daraus einen Vergleichsrechner erstellt. Auf Grundlage von Daten zum Wahlverhalten, Bevölkerungs­aufbau und Arbeitsmarkt ermittelt der Rechner, welches Viertel andernorts der eigenen Wohngegend am ehesten entspricht.

Die südliche Luisenstadt in Berlins Stadtbezirk Kreuzberg hat die größten Ähnlichkeiten mit Linden. © Quelle: dpa

Warum funktioniert das? Großstädte sind oft ähnlich aufgebaut: im Kern die Altstadt, weiter draußen sozial benachteiligte Viertel und dazwischen das Szeneviertel. Doch wo ist die Welt in anderen Städten ein wenig wie in Linden-Nord? Hier können Sie es ausprobieren - wie auch für andere Stadtteile.

Die meisten Ähnlichkeiten mit Linden-Nord hat in Berlin die Südliche Luisenstadt mit dem berüchtigten Kottbusser Tor. Beides liegt wenig überraschend im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Hier wählen die Menschen zum Beispiel ähnlich oft die Grünen wie in Linden, sind überproportional Single und selbst das Durchschnittsalter liegt ziemlich nah beieinander.

EIn Schlagzeuger tritt auf dem Myfest im Berliner Bezirk Kreuzberg auf. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Industriebrachen, Graffitis an den Wänden und Bauzäune, die gefühlt nie weggeräumt werden - das kennt man alles auch im Kult-Kiez von Hannover, nur vielleicht in etwas kleiner.

Kult-Kieze in Großstädten

Wie sieht es in anderen Städten aus? In Köln kommt Neuehrenfeld am ehesten an Linden-Nord heran. In Bremen scheint das Szenequartier Viertel (oder auch 1/4) rund um das Ostertor und das Steintor eine Kopie Lindens zu sein. In Hamburg sticht die Sternschanze hervor und in München das Glockenbachviertel, das an die Isar grenzt. Es liegt zudem nahe der Lindwurmstraße. Wer muss da nicht direkt an die Kult-Kneipe in Linden denken?