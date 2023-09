Verkehrsansturm erwartet: Hier wird es im Norden besonders voll

Hannover. Am Wochenende wird es wieder voll auf den Autobahnen. Der ADAC warnt vor zahlreichen Staus. Denn nicht nur das lange Wochenende um den bundesweiten Feiertag am Dienstag, 3. Oktober, auch der Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen sorgen für viel Reiseverkehr.

Ein Großteil der Urlauber wird nach Einschätzung des ADAC Ziele in Deutschland oder den Alpenländern ansteuern. Zudem ist etwa in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt der Montag, 2. Oktober, schulfrei, sodass wohl viele Menschen das verlängerte Wochenende inklusive des Feiertags am 3. Oktober genießen wollen.

Im Norden: Belastungen auf A1 und A7

Besonders auf Straßen zu den Küsten und in die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge ist nach Auskunft des Automobilclubs mit Stau zu rechnen. Mit großen Belastungen rechnet der Automobilclub auf den Fernstraßen zu Nord- und Ostsee, hier insbesondere auf der A7. Diese nutzen auch Urlauber aus dem Süden auf dem Weg zu ihrem Ferienort an der Küste. Im Norden muss rund um Hamburg und auf der A1 mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Das sind die Staustrecken auf den Autobahnen:

A1 Bremen – Osnabrück

zwischen den Anschlusstellen Lohne/Dinklage und Bramsche, in beiden Richtungen

in Höhe Dreieck Ahlhorner Heide, in beiden Richtungen

zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord, in beiden Richtungen

A1 Hamburg – Osnabrück

zwischen Bremer Kreuz und Dreicke Stur´hr, in beiden Richtungen

A2 Hannover – Dortmund

zwischen Rehren und Bad Eilsen

A2 Braunschweig – Magdeburg

zwischen Helmstedt-Zentrum und Marienborn/Helmstedt

zwischen den Anschlussstellen Marienborn/Helmstedt-Ost und Irxleben

zwischen Anschlussstelle Königslutter und Kreuz Wolfsburg/Königslutter

A7 Hannover – Kassel

zwischen Rhüden/Harz und Bockenem

zwischen Dreieck Drammetal und Hann. Münden-Hedemünden, in beiden Richtungen

zwischen Hann. Münden/Lutterberg und Kassel-Nord, in beiden Richtungen

A7 Kassel – Hannover

zwischen den Anschlussstellen Derneburg-Salzgitter und Raststätte Hildesheimer Börde

A7 Hannover – Hamburg

zwischen Bad Fallingbostel und Soltau-Süd, in beiden Richtungen

zwischen Bispingen und Evendorf

zwischen Garlstorf und Thieshope, in beiden Richtungen

A31 Leer – Meppen

zwischen den Anschlussstellen Rhede (Ems) und Lathen, in beiden Richtungen

Engpässe an mehr als 1500 Baustellen

Engpässe sind laut dem Automobilclub zudem auf den Autobahnen in Ballungsräumen und an den derzeit deutschlandweit rund 1500 Autobahnbaustellen zu erwarten. Betroffen sind vor allem die Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee sowie die Großräume Köln, Hamburg und München.

Besonders voll wird es auf den Straßen dem ADAC zufolge am Freitagnachmittag und Samstagvormittag. Die ersten Auswirkungen des Rückreiseverkehrs sind moderat am Sonntag und verstärkt am Feiertag, 3. Oktober, zu spüren.

Wie verhält man sich richtig im Stau?

Bereits bei stockendem Verkehr sollte eine Rettungsgasse gebildet werden. Wer den linken Fahrstreifen befährt, weicht nach links aus, Autofahrende auf allen anderen Fahrstreifen fahren nach rechts. Ist es in engen Baustellenbereichen aufgrund deutlich schmalerer Fahrspuren nicht möglich, die Rettungsgasse korrekt zu bilden, wird empfohlen, mit genügend Abstand versetzt zu fahren. So können Autofahrende im Ernstfall in die rechte Spur einfädeln und damit den linken Fahrstreifen für Rettungskräfte frei machen.

