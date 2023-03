﻿Wo ist der Iraner Faramarzi? Hannovers Regionspräsident will geplante Hinrichtung verhindern

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) macht Druck: In einem Brief an den iranischen Botschafter fordert er Informationen über den inhaftierten Iraner Mohammad Hazhir Faramarzi.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket