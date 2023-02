﻿Diese Woche: Streik bei der Post in Region Hannover

Tarifkonflikt: Beschäftigte der Deutschen Post und von DHL sollen laut Gewerkschaft Verdi kommende Woche in der Region Hannover zu Streiks aufgerufen werden.

Wer in der Woche ab Montag, 6. Februar, wichtige Briefe oder Pakete via DHL erwartet, könnte enttäuscht werden: Die Gewerkschaft Verdi plant neue Streikmaßnahmen. Ein Schwerpunkt in Niedersachsen soll die Region Hannover sein.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket