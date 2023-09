Klimaschutzagentur in Hannover lädt zum Beratungsmarathon ein

Hannover. Die Wärmepumpe gilt nicht erst seit der Energiekrise als mögliche Alternative zur Öl- und Gasheizung. Entsprechend können Interessierte sich nun im Aufhof in einer Woche der Wärmepumpe umfangreich über die Technologie und den Klimaschutz informieren lassen. So lädt die Klimaschutzagentur Region Hannover für die Zeit vom 15. bis 22. September im ehemaligen Galeria-Kaufhaus an der Schmiedestraße zu persönlichen Beratungen ohne Anmeldung. Zudem werden 17 Onlinetermine angeboten, zu denen sich Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen in der Region Hannover anmelden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Auftakt des Beratungsmarathons gehört eine Ausstellungseröffnung zum Thema energetische Sanierung. Dabei sind im Aufhof Photovoltaikmodule zu sehen und ein sogenannter Dämmturm. Am 15. und 16. September und vom 19. bis 22. September beantworten zudem täglich zwischen 13 und 16 Uhr geschulte Energieberater Fragen rund um die energetische Sanierung. Eine vorherige Terminabsprache ist nicht erforderlich.

Das Programm wird mit verschiedenen Vorträgen ergänzt. So gibt es am 22. September um 18 Uhr ein Kundenforum zum Thema Wärmepumpe. Dabei geht es um den Einsatz von Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern, um technische Herausforderungen und Finanzierungsmöglichkeiten. Zu diesem Forum sollten Zuhörer sich anmelden. Zudem gibt es am 15. September um 16 Uhr einen Vortrag zu möglichen Heizoptionen. Und am 19. September geht es um 18 Uhr um Solarenergie. Die Terminübersicht finden Interessierte unter www.klimaschutz-hannover.de/infos-service/woche-der-waermepumpe.

Vor allem für die Onlineberatungen ist ratsam, sich anzumelden

Zusätzlich zum persönlichen Beratungsangebot bietet die Klimaschutzagentur während der Woche der Wärmepumpe verstärkt Onlineberatungen an. Die über die Woche verteilten Termine zu den einzelnen Themen entnehmen Interessierte auch der Internetseite www.klimaschutz-hannover.de/infos-service/woche-der-waermepumpe. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.

HAZ