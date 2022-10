﻿Was diese Woche in Hannover wichtig ist

Schulstart nach den Herbstferien, Koalitionsverhandlungen für die neue Landesregierung, Konzerte, Kunst und Politik – diese Woche bietet wieder viel Spannendes. Was in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.

70 Jahre und kein bisschen leise: Roland Kaiser kommt am 4. November in die ZAG-Arena.

Hannover. Nach den Herbstferien starten Schüler und Berufstätige in eine verkürzte Arbeitswoche, denn am Montag ist Feiertag. Seit 2017 ist der Reformationstag in Niedersachsen ein gesetzlicher Feiertag. Viele andere feiern an diesem Montag allerdings nicht den Reformator Martin Luther, sondern lieber das amerikanische Gruselfest Halloween. Feiertag hin oder her – Regionspräsident Steffen Krach ist seit einem Jahr im Amt und will deshalb Bilanz ziehen, was er bislang erreicht hat. Und die IG Metall startet in dieser Woche mit Streikaktionen zum Auftakt der neuen Tarifrunde. Mehrere metallverarbeitende Unternehmen in der Region könnten betroffen sein. Und Rot-Grün muss sich beeilen – bis zum Ende der Woche soll die neue Landesregierung stehen, über die dann die beiden Parteien am nächsten Wochenende in Sonderparteitagen beraten.

Konzert im Großen Sendesaal

Blumen vom Star: Als Ray Chen mit den Bamberger Symphonikern 2019 im Kuppelsaal auftrat, reichte er anschließend einen Strauß ins Publikum. © Quelle: Franziska Gilli

Am Montagabend tritt ab 19.30 Uhr im Großen Sendesaal des NDR in der Pro-Musica-Reihe das New Yorker Kammerorchester The Knights mit Ray Chen als Solist an der Violine auf. Gespielt werden unter anderem Werke von Beethoven, Colin Jacobsen und Leoš Janáček. Weitere Informationen zu dem Konzert finden Sie hier.

Wortakrobaten: Die Mitglieder des Satire-Ensembles Salon Herbert Royal treten am Montag im GOP auf. © Quelle: Irving Villegas

Im GOP lädt von 20 Uhr an der Salon Herbert Royal zu seinem neuen satirischen Programm ein. Einige wenige Restkarten sind noch erhältlich, weitere Infos gibt es hier. Die nächste Show im GOP gibt es erst im März 2023.

Prozess gegen Mörder von Burgdorf geht weiter

Prozessauftakt am Landgericht Hildesheim: Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die Esra C. kannten, haben Fotos der Toten mitgebracht. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Vor dem Landgericht Hildesheim wird sich am Dienstag vermutlich Hüseyin C. zu seinen Tatmotiven äußern. Dem 37-jährigen Jesiden wird vorgeworfen, seine Frau Esra im Mai auf offener Straße erstochen zu haben. Sie wollte sich von ihrem Mann trennen und war wohl auf dem Weg zu einem Scheidungsanwalt, so die Anklage, als sie von ihrem Mann tödlich angegriffen wurde. Der erste Prozesstag Mitte Oktober hatte unter erheblichem Polizeiaufgebot stattgefunden.

Im Umweltausschuss der Region geht es am Dienstag ab 14 Uhr in einer Sondersitzung um die interne Treibhausgasbilanz der Behörde, das Klimaschutzprogramm und bislang Erreichtes.

Kultur am Dienstag

Schriftsteller Feridun Zaimoglu liest im Literarischen Salon. © Quelle: Melanie Grande

Auch kulturell ist an diesem Tag einiges los: Im Literarischen Salon im Foyer des Conti-Hochhauses liest Feridun Zaimoglu darüber, dass es es ganz schön böse sein kann, wenn man in den Kopf eines Bösen wie Adolf Hitler eintauchen will. Befragt wird er von Christoph Bungartz, Chef des NDR-Kulturjorunal. Weitere Infos auch zu den Ticketpreisen gibt es hier.

Die Hamburger Band Monsters of Liedermaching spielt Dienstag im Pavillon. © Quelle: Fabian Timm

Im Pavillon treten ab 20 Uhr Monsters of Liedermaching aus Hamburg auf, Interessierte finden hier mehr Informationen. Das Konzert hätte ursprünglich schon im November 2021 stattfinden sollen, war aber wegen der Corona-Krise verschoben worden. Die Tickets vom Vorjahr behalten ihre Gültigkeit.

DGB-Ausbildungsreport wird Mittwoch vorgestellt

Nach dem Schulabschluss fällt vielen Jugendlichen die Entscheidung für einen Beruf schwer. Viele Ausbildungsstellen bleiben offen, Unternehmen bemängeln die schlechte Ausbildungsreife der Jugendlichen. Aber was sagen die Azubis selbst? Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat 1450 Azubis in Niedersachsen und Bremen gefragt. Die Ergebnisse werden am Mittwoch im DGB-Ausbildungsreport vorgestellt.

Abends ab 20 Uhr treten die irischen High Kings im Pavillon auf.

Müllverbrennung, Diskussionen und Konzerte

Nach dem Streit um die geplante Müllverbrennungsanlage hat der Bezirksrat Misburg/Anderten am Donnerstag, 3. November, um 18 Uhr in die Mensa des Kurt-Schwitters-Gymnasiums zu einer Sondersitzung eingeladen.

Gut zwei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaften in Katar diskutieren FC-Bayern-Fan Michael Ott, der in Doha lehrende Politikwissenschaftler Danyel Reiche und der Minitiator einer Boykott-Kampagne, Dietrich Schulze-Marmeling, in der Vereinsgaststätte von SV Arminia am Bischofsholer Damm. Beginn ist um 20 Uhr am Donnerstag. Es geht um Menschenrechte, Korruption und Sport.

Am Donnerstag spielt die Radiophilharmonie im Großen Sendesaal des NDR unter der Leitung von Andrew Manze, am Klavier sitzt Yeol Eum Son. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wer es lieber rockig mag, geht zu Die Happy ins Musikzentrum. Einlass ist bereits ab 19 Uhr, mehr dazu gibt es hier.

Im Jazz Club am Lindener Berg treten an diesem Abend der Gitarrist Daniel Stelter, Schlagzeuger Tommy Baldu und Klarinettist David Orlwosky auf. Mehr Informationen dazu hier.

Protestaktion gegen Südschnellwegausbau

Seit Wochen gibt es eine Mahnwache am Südschnellweg, die ist auch das Ziel der Raddemonstration am Freitag. © Quelle: Christian Behrens

Der Protest geht weiter: Am Freitag starten die Aktivisten für die Leinemasch und gegen den Ausbau des Südschnellwegs um 15 Uhr am Trammplatz vor dem Neuen Rathaus eine Raddemonstration, die später durch die City über den Deisterkreisel und den Ricklinger Kreisel bis in die Döhrener Masch führt.

Der Schlagerkönig gibt ein Geburtstagskonzert

Schon 2021 war Roland Kaiser in der ZAG- Arena, Freitag kommt er wieder. © Quelle: Samantha Franson

Der große Schlagerstar Roland Kaiser ("Santa Maria") gibt ein Konzert in der ZAG Arena an der Expo-Plaza. Mit der diesjährigen Tournee feiert er seinen 70. Geburtstag, los geht es ab 19.30 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der ZAG-Arena.