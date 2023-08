Dutzende Schafe sind in den vergangenen Wochen in der Region Hannover von Wölfen gerissen worden. Bei Stade waren es sogar mehr als 50 Tiere, die umgekommen sind. Die Jägerschaft spricht von einem „Extremereignis“, die Landesregierung wünscht sich mehr Möglichkeiten zur Intervention – doch das hängt von der Bundespolitik ab.

Hannover. Zwölf Schafe sind bei Mardorf innerhalb weniger Tage einem oder mehreren Wölfen zum Opfer gefallen, zehn Schafe sind kürzlich in Wettmar gerissen worden, und im Landkreis Stade lagen am Wochenende am Ende mehr als 50 tote Tiere auf der Weide. Der Wolf geht um in Niedersachsen, aber wie soll der Mensch damit umgehen?