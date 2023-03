﻿„Der Jesus hat genau in die Küche gepasst“: So wohnt es sich in der Athanasiuskirche in der Südstadt

Neubau ist billiger als Umbau? Bei der Athanasiuskirche in Hannovers Südstadt haben Projektentwickler jetzt gezeigt, dass das nicht sein muss. Die ersten Mieter ziehen ein. Und eine Jesusfigur in der Küche ist nicht die einzige Besonderheit, die sie erwartet.

Hannover. Die Abrissbirne kreist in Hannover. Das ehemalige Postscheckamt wird derzeit zertrümmert. Andere Gebäude wie der ehemalige Sitz der Firma Bumke in der Nordstadt sind schon verschwunden. In einigen Monaten soll dann auch noch das Kaufhof-Gebäude gegenüber der Marktkirche dem Erdboden gleich gemacht werden: Abriss statt Neubau gilt unter Investoren oft als der einfachere und vor allem billigere Weg. Dass das auch anders geht, haben hannoversche Projektentwickler jetzt bei der ehemaligen Athanasiuskirche in der Südstadt bewiesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dirk Felsmann und Gert Meinhof haben fünf besondere Wohnungen in dem evangelischen Gotteshaus eingerichtet. Und das zu zwei Dritteln der Kosten von Neubauten in vergleichbarer Größe und Qualität, wie Meinhof stolz berichtet. Trotz der enormen Preissteigerungen am Bau in den vergangenen Jahren sei bei den Kosten „eine Punktlandung“ gelungen, versichert er.

Punktlandung: Die Investoren Dirk Felsmann (links) und Gert Meinhof (rechts) sowie Architekt Sven Meinhof hielten beim Umbau der Athanasiuskirche die geplanten Kosten ein. © Quelle: Elena Richert

Weniger Wohnungen wegen Brandschutz

Meinhof und Felsmann haben für Kauf und Umbau des Gebäudes rund 7 Millionen Euro ausgegeben, in dem in den unteren Geschossen mit dem Haus der Religionen, deren Räume schon im November 2022 im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wiedereröffnet wurden, dem städtischen Kulturbüro und verschiedenen Gruppen die meisten bisherigen Mieter geblieben sind. Nur mit dem Uhu-Theater gab es keine Einigung. Dieses ist mittlerweile im Künstlerhaus untergekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die fünf neuen Wohnungen entstanden im Obergeschoss, das früher als Kirchraum genutzt wurde. Sie haben eine Größe von 120 bis 170 Quadratmetern. Geplant waren eigentlich acht kleinere Wohnungen. Doch der Brandschutz machte einen Strich durch die Rechnung, weil es dann aus Sicht der Stadt zu wenig Fluchtwege gegeben hätte. Auch die Balkone zur Straße hin fielen aus Brandschutzgründen kleiner aus als geplant. Einmal mussten die Investoren ihren Bauantrag komplett neu stellen.

Lesen Sie auch

„Erst waren wir langsam. Dann haben die Genehmigungsbehörden länger gebraucht“, sagt Felsmann, der das Gotteshaus mit seinem Geschäftspartner Meinhof schon 2016 von der evangelischen Kirche gekauft hatte. Zuvor hatten die beiden bereits die ehemalige Gerhard-Uhlhorn-Kirche in Linden-Nord zum Wohnen für Studierende umgebaut.

Blick in die Küche: Im April sollen nun die ersten Mieter einziehen. © Quelle: Elena Richert

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kunstwerk hinter dem Altar bleibt erhalten

Die Bauarbeiten selbst an der Athanasiuskirche gingen dann zügig über die Bühne. Sie starteten Anfang 2022. Im April sollen nun die ersten Mieter einziehen. Eine der fünf Wohnungen ist noch zu haben. Meinhof und Felsmann wollen Eigentümer der ungewöhnlichen Immobilie bleiben, die einige Besonderheiten aufweist. Der Kirchturm etwa dient als Treppenhaus. Eine der Wohnungen hat gleich drei Terrassen, die auf dem Dach des Erdgeschosses angelegt wurden. In einer anderen ist das Kunstwerk hinter dem Altar erhalten geblieben. „Der Jesus passte genau in die Küche“, sagt Architekt Sven Meinhof, der Sohn von Gert Meinhof.

Hingucker: Die Jesusfigur des Bildes im Altarraum ziert heute die Küche einer der Wohnungen. © Quelle: Elena Richert

Der Sohn Gottes über der Spüle – das ist nicht nur ein Hingucker, sondern Teil der Philosophie beim Umbau und Grund dafür, dass der Kostenrahmen eingehalten wurde. „Wir haben versucht, den Eingriff in die Gebäudesubstanz auf das Wesentliche zu reduzieren“, erklärt Sven Meinhof. Mit Materialschnickschnack prunken die Wohnungen nicht. „Sichtbeton, weiß verputzte Flächen und Schieferboden – das zieht sich durch alle Räume“, sagt der Architekt.

„Energetisch erreichen wir den Standard von Neubauten“

Ungewöhnlich und bei Neubauten selten zu finden ist die Raumhöhe von bis zu 7,50 Metern. Laut Investor Felsmann sind diese energetisch kein Problem. Zwar müsse einmal ein größeres Volumen geheizt werden. Viel entscheidender sei dann jedoch, dass die Wärme in den Räumen gehalten werde. Und dafür sorgten dreifach verglaste Fenster und eine gute Isolierung. „Der Wärmeverlust ist sehr gering. Energetisch erreichen wir den Standard von Neubauten“, verspricht Felsmann. Geheizt wird zwar mit Gas. Allerdings helfen Solarmodule auf dem Dach, den Verbrauch in Grenzen zu halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ungewöhnlich: Die Räume sind zum Teil mehr als sieben Meter hoch. © Quelle: Elena Richert

Die Kaltmieten für die fünf Wohnungen sollen zwischen 10 und 13 Euro pro Quadratmieter liegen. Mit Blick auf die Lage in der Südstadt und die Ausstattung auf Neubauniveau nennt Investor Felsmann das wohl zu Recht „bezahlbar“.