﻿Wohngeld: Formloser Antrag bei Stadt Hannover genügt, um Zuschuss für Januar zu sichern

Hannover. Energiekosten schnellen in die Höhe und damit auch die Nebenkosten einer Mietwohnung. Entlastung bringen staatliche Zuschüsse wie das Wohngeld. Nach der Wohngeldreform, die in diesem Jahr inkraft getreten ist, sind deutlich mehr Menschen berechtigt, Hilfe zu beantragen. Um sich die Zuschüsse für den laufenden Monat zu sichern, reicht ein formloser Antrag bei der Stadt Hannover bis zum Ende des Monats, entweder per E-Mail an wohngeld@hannover-stadt.de oder postalisch an den Fachbereich Soziales, Hamburger Allee 25, 30161 Hannover. Der formelle Antrag sowie Nachweise über Einkommen und Miethöhe können nachgereicht werden. Dafür wirbt auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD).

Lies: „Wohnen muss bezahlbar bleiben“

„Gerade Menschen mit geringen Einkommen, Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sind von den steigenden Preisen besonders betroffen“, sagte Lies dieser Redaktion. Die Hilfe für diese Menschen müsse im Vordergrund stehen. Jedoch sei es noch immer so, dass viele Menschen Scheu hätten, Mittel zu beantragen, oder sie wüssten noch nichts von der Möglichkeit. Das neue Wohngeld sei aber für die aktuellen Notlagen geschaffen worden. „Wohnen muss bezahlbar bleiben – gerade in Zeiten, in denen die Lebenshaltungs- und Energiekosten stark gestiegen sind“, sagt Lies.

Wirbt für Anträge zum Wohngeld: Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). © Quelle: Moritz Frankenberg

Auch Personen mit Rente von bis zu 1700 Euro können Anspruch auf Hilfe haben

Bisher haben in Niedersachsen 600.000 Haushalte Wohngeld bezogen. Diese Zahl könne sich mit der Reform verdreifachen, teilt das Wirtschaftsministerium mit – insbesondere im Bereich der Rentnerhaushalte. Je nach Wohnort könne sich auch für Personen, die eine Rente von bis zu 1700 Euro bekommen, ein Anspruch auf Hilfe ergeben.

Die Stadt Hannover verzeichnet bereits seit November 2022 einen starken Anstieg von Wohngeldanträgen. Es sei davon auszugehen, sagt eine Stadtsprecherin, dass sich dieser Anstieg verstetigen werde. Inzwischen bietet die Stadt auch die Möglichkeit, Wohngeldanträge online einzureichen. Bisher habe man 120 Anträge per Mausklick bekommen, sagt die Sprecherin.