﻿Wohngeld kann bei der Stadt Hannover jetzt auch online beantragt werden

Nach der Wohngeldreform haben deutlich mehr Menschen Anspruch auf staatliche Hilfen. Bei der Stadt Hannover kann jetzt Wohngeld am heimischen Rechner per Mausklick beantragt werden.

Hannover. Mehr staatliche Hilfe für mehr Menschen mit geringem Einkommen – die Wohngeldreform gilt seit dem 1. Januar und wird den Kommunen eine Flut von Anträgen bescheren. Damit sich der Papierstau in Grenzen hält, bietet die Stadt Hannover jetzt an, Wohngeld vom heimischen Rechner per Mausklick zu beantragen. Sowohl Erstanträge als auch Wünsche nach Erhöhung bestehender Hilfen können online eingereicht werden.

Wer um eine Verlängerung der Zuschüsse bitten will, kann das digital erst ab kommender Woche vornehmen. „Mit diesem Online-Service wird sich auch die Bearbeitung der Wohngeldanträge beschleunigen“, sagt Personaldezernent Professor Lars Baumann (Grüne). Zuletzt benötigte das Amt im Schnitt drei Monate für die Bearbeitung.

„Schritt zur Digitalisierung der Verwaltung“

Unter der Internetadresse https://serviceportal.hannover-stadt.de/wohngeld sind die Anträge rund ums Wohngeld zu finden. Zunächst müssen sich Nutzer registrieren lassen. Danach führt das Programm Schritt für Schritt durchs Antragsverfahren. Die Stadt verspricht sich davon mehr Effizienz bei der Bearbeitung. "Erfahrungen aus anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zeigen, dass die Anzahl der Rückfragen zu den online eingereichten Anträgen deutlich zurückgeht", sagt Baumann. Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt zur Digitalisierung der Verwaltung.

Drei Mal so viele Menschen berechtigt

Anspruch auf Wohngeld haben alle Menschen mit geringem Einkommen. Kein Wohngeld erhalten all diejenigen, die bereits Sozialleistungen bekommen, etwa Grundsicherung im Alter oder Hartz IV (künftig Bürgergeld). Nach Einschätzung der Stadt Hannover sind seit Jahresbeginn drei Mal so viele Menschen berechtigt, Hilfe zu erhalten, wie vor der Reform. Zudem werde sich das Wohngeld für diejenigen, die es bereits erhalten, um rund 160 Euro erhöhen. Die Stadt hat angekündigt, 35 neue Stellen einzurichten, um die erwartete Antragsflut zu bewältigen.