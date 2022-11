﻿Wohngeldreform: Drohen dem Rathaus nun auch Softwareprobleme?

Mit der Reform des Wohngeldes ab 1. Januar haben in Hannover dreimal mehr Menschen als zuvor Anspruch auf staatliche Hilfsleistungen. Das stellt das Sozialamt auch vor technische Probleme: Um die Anträge bearbeiten zu können, muss die Software im Rathaus umgerüstet werden.

Hannover. Die Reform des Wohngelds beschäftigt derzeit das Rathaus in Hannover. Sie soll am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Dann haben viel mehr Menschen Anspruch auf den staatlichen Zuschuss. Das stellt das Sozialamt nun vor technische Probleme: Mit den neuen Regeln muss auch die Software angepasst werden.