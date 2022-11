﻿Wohngeldreform: Stadt Hannover befürchtet Antragsflut und schafft 35 neue Stellen

Mit der Wohngeldreform haben ab 1. Januar mehr Menschen Anspruch auf staatliche Hilfsleistungen. In der Landeshauptstadt könnten das dreimal so viele Menschen wie bisher sein. Um die zu erwartende Antragsflut bewältigen zu können, setzt die Stadt auf mehr Personal.

Hannover. Mit der Reform des Wohngeldes ab 1. Januar haben in Hannover viel mehr Menschen Anspruch auf staatliche Hilfsleistungen. Das stellt das Sozialamt vor Probleme: Um die erwartete Antragsflut bewältigen zu können, richtet die Stadtverwaltung kurzfristig 35 neue Stellen ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir rechnen ab Januar mit dreimal so vielen Haushalten, die anspruchsberechtigt sind“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay. Die Zahl derjenigen, die in der Landeshauptstadt staatliche Unterstützung beanspruchen können, werde von jetzt 5250 Beziehern auf mehr als 15.000 anwachsen, ist Onay überzeugt. Zudem werde sich das Wohngeld für diejenigen, die es bereits erhalten, um rund 160 Euro erhöhen. Auch für diese Änderungen müssten die Mitarbeiter im Sozialamt Anträge sichten und bearbeiten.

Mit der Wohngeldreform haben ab 2023 mehr Menschen Anspruch auf staatliche Stütze. © Quelle: dpa (Archiv)

Perspektive für Menschen mit geringen Einkommen

Onay ist ein großer Befürworter der neuen staatlichen Unterstützung: Die Wohngeldreform sei die „richtige Maßnahme zur richtigen Zeit“. Die Menschen mit geringen Einkommen bräuchten eine klare Perspektive. Allerdings stelle diese Regelung die Kommunen und Sozialämter vor enorme Herausforderungen. Die Umsetzung zum 1. Januar sei in Anbetracht des hohen bürokratischen Aufwands schwierig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits jetzt braucht das Sozialamt im Schnitt rund drei Monate, um einen Antrag auf Wohngeld zu bearbeiten. In den aufwendigen Verfahren müssten die Antragsteller zahlreiche Unterlagen einreichen, die wiederum vom Sozialamt geprüft würden, erklärt Sylvia Bruns, Hannovers Dezernentin für Soziales und Integration.

Wohngeld: Stadt bildet neues Team

Um der künftigen Antragsflut gerecht zu werden, will Onay in Hannover jetzt eine neue Mannschaft für das Wohngeld aufstellen – zwei neue Sachgebiete mit insgesamt vier Teams werden dabei gebildet. Das bestehende Team mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll erweitert werden – 35 neue, unbefristete Stellen sind dafür im Haushalt eingeplant. Rund 2,5 Millionen Euro kostet das die Stadt jährlich.

Bereits im Oktober hatte die Stadt die neuen Stellen ausgeschrieben, am 15. November endete die Bewerbungsfrist. Bewusst seien auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger angesprochen worden, erklärt Personaldezernent Lars Baumann. Dabei seien 114 Bewerbungen eingegangen, ergänzt er. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen bereits ab 1. Januar die Stadtverwaltung unterstützen. „Wir setzen dabei auf Training on the Job“, sagt Baumann. Die neuen Mitarbeiter würden berufsbegleitend im Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung geschult, sie sollen zudem von Anfang an mit erfahrenen Sachbearbeitern zusammenarbeiten. „Wir versprechen uns davon eine deutliche Verkürzung der Einarbeitungszeit“, so Baumann.

Lesen Sie auch: Wohngeldreform: Kommunen und Landkreise warnen vor Überlastung

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Anträge von Geflüchteten erwartet

Er bedauert dennoch, dass der Bund es nicht ermöglicht habe, die Bürokratie zu verringern und pauschale Auszahlungen zu ermöglichen, „damit Menschen nicht zu lange auf Unterstützungen warten müssen“. Die Landeshauptstadt bereite sich nun darauf vor, die Auszahlungen in die Wege zu leiten – wohlwissend, „dass es zu Verzögerungen kommen wird“.

Denn zusätzlich zum Wohngeld erwartet das Sozialamt Hannover auch mehr Anträge auf staatliche Stütze von Geflüchteten. Die Stadt rechnet dabei mit einer Zunahme der Anträge um rund 300 pro Woche.