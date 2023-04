﻿Wohngruppe Amanda in der List unterstützt junge Frauen mit Essstörungen

Junge Frauen, die unter Essstörungen leiden, finden in Hannover-List einen ganz besonderen Ort auf ihrem Weg zum Gesundwerden. In der WG Amanda wohnen sie gemeinsam mit anderen Betroffenen zusammen. Ein Besuch.

„Manchmal ist es leichter etwas in Bildern auszudrücken“, sagt die Künstlerin und Pädagogin Esther Leger-Stier: In der Kunsttherapie arbeitet eine der Betroffenen gemeinsam mit ihrem Betreuer an einem neuen Kunstwerk.

Hannover. Die Tür zu der Wohngruppe Amanda geht schwungvoll auf. Nach dem gemeinsamen Mittagessen räumen zwei der jungen Frauen die Küche auf, während sich das Betreuungsteam im Nebenraum austauscht. In dem roten Backsteinhaus in der List befinden sich drei Wohngruppen für jeweils vier junge Frauen. Seit elf Jahren können Mädchen und Frauen, die unter einer Essstörung leiden, hier herkommen, um gesund zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa zwei Jahre wohnen die im Durchschnitt 16 bis 23 Jahre alten Mädchen und Frauen in der List zusammen. Dort unterstützt sie ein Betreuungsteam aus Ernährungsfachkräften, Psychologinnen, Sozialpädagoginnen und einem Sozialpädagogen. „Die meisten kommen direkt aus der Klinik“, sagt Einrichtungsleiterin Daniela Wenzel. „Sie haben oft schon eine Geschichte von einigen Jahren hinter sich“, ergänzt Ernährungsfachkraft Martina Dittmar.

So ist es auch bei Kaya. Die 19-Jährige ist vor acht Monaten in die Wohngemeinschaft eingezogen. „Seit 2019 habe ich die Essstörung und ihre Begleiter“, erzählt sie. Nicht selten geht eine Essstörung mit weiteren Erkrankungen wie Zwangsstörungen oder Depressionen einher.

Der tägliche Blick auf die Wage: Viele Mädchen haben während der Corona-Pandemie eine Essstörung entwickelt. © Quelle: Monique Wüstenhagen/dpa (Symbolbild)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich wollte Leistung erbringen“

„Am Anfang habe ich etwas gesucht, worin ich Leistung erbringen kann“, sagt Kaya. „Mit der Corona-Pandemie hatte man dann mehr Zeit. Sport wurde da viel thematisiert.“ Auch der Einfluss der sozialen Medien sei gestiegen. „Das hat die Essstörung nochmal verstärkt.“ Experten erkennen darin ein häufiges Phänomen. „Viele Betroffene sind sehr organisiert, perfektionistisch und haben einen hohen Leistungsanspruch“, erklärt Wenzel. „Während Corona ist für viele der einzig kontrollierbare Teil man selbst und der eigene Körper gewesen.“

Kaya war in den vergangenen Jahren in verschiedenen Kliniken. Das half nur bedingt. „Im normalen Umfeld verfällt man schnell wieder in alte Gewohnheiten. Das Klinik-Hopping hatte keinen Sinn mehr“, sagt sie. Deshalb musste eine andere Lösung her.

Die 19-Jährige erfüllte eine grundlegende Voraussetzung für den Einzug in die Wohngruppe in der List. Sie habe die Motivation gehabt, sich von der Krankheit zu lösen und ins Leben zurückzukehren, sagt Einrichtungsleiterin Wenzel. Doch die Warteliste für die Einrichtung ist lang. Diese Wartezeit über mehrere Monate verbrachte Kaya in einer Klinik. Von dort ging es dann direkt in die Wohngruppe. Dort war der Start anfangs schwer. „Ich habe nicht ausgepackt, war jeder Zeit bereit zu gehen“, sagt die 19-Jährige. Doch mit der Unterstützung der anderen Bewohnerinnen und dem Betreuungsteam taute sie auf. „Irgendwann kam der wichtige Schritt und ich dachte: Ich bleibe hier“, erzählt Kaya.

Verschiedene Therapieangebote

In der Wohngruppe gibt es einen festen Plan. „Gemeinsames frühstücken, kochen, WG-Besprechungen und Therapien“, erklärt die Leiterin. Da sind zum Beispiel die Kunsttherapiestunden, in denen die Betroffenen gemeinsam mit einem Betreuer oder einer Betreuerin an einem neuen Kunstwerk arbeiten. „Amanda ist ein Full-Time-Job“, sagt Wenzel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kaya hat diese feste Struktur sehr geholfen. „Seit einigen Monaten ist mein Gewicht stabil, das hätte ich Zuhause nicht geschafft“, erzählt die 19-Jährige. Dabei unterstützen sich die Bewohnerinnen auch gegenseitig. „Vieles hätte ich mich nicht getraut. Das macht man einfach nicht alleine und es ist etwas anderes, es mit jemandem zu machen, der es versteht.“ Zum Beispiel das gemeinsame Kuchenessen. Doch ihr Weg bei Amanda endet hier nicht. Nach der therapeutischen Wohngruppe möchte sie in eine der zwei sozialpädagogisch betreuten WGs von Amanda ziehen. Dort ist zwar nicht mehr rund um die Uhr eine Betreuerin oder ein Betreuer vor Ort, aber sie sind jeder Zeit abrufbereit.

Ein guter Ort, um Kraft zu tanken: Die Wohngruppe Amanda liegt in der List unweit der Eilenriede. © Quelle: Christian Wyrwa/dpa

Team bietet auch eine Ambulanz für Betroffene an

Abseits dieser Möglichkeiten bietet das Amanda-Team seit einigen Monaten ebenfalls eine Ambulanz für Betroffene an. „Es gibt einfach zu wenige Plätze“, erklärt Leiterin Wenzel. Deshalb kommen die jungen Frauen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus Österreich.

Die Genesung braucht Zeit, das weiß auch Kaya. „Ich weiß, wenn ich mich stresse, geht es nach hinten los“. „Für die Bewohnerinnen ist hier ein sicherer Ort, hier können sie genesen. Viele wollen sogar in Hannover bleiben“, sagt Ernährungsfachkraft Martina Dittmar. Sie würden hier in die Schule gehen, ein Studium beginnen oder sich wie Kaya auf ein Freiwilliges Soziales Jahr bewerben. Die jungen Frauen bauen sich in der List ein neues Leben auf.