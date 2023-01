﻿Wohnung brennt in Hannover: Junge Familie mit Kleinkind rettet sich ins Freie

Die Feuerwehr hat an Neujahr einen Wohnungsbrand in Hannover-Vinnhorst gelöscht. Die junge Familie mit einem etwa einjährigen Kind rettete sich rechtzeitig vor den Flammen ins Freie. Das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar, der Schaden ist immens.

Hannover. Die Wohnung einer jungen Familie mit Kleinkind in Hannover-Vinnhorst ist einem Feuer zum Opfer gefallen. Der Brand brach an Neujahr gegen 19.25 Uhr im Erdgeschoss am Jasminweg aus. „Alle Bewohner und eine weitere Person hatten das Gebäude aber schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen“, sagt Feuerwehrsprecher Jan Janssen. Die Wohnung wurde so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie vorerst nicht mehr nutzbar ist.

Als die Retter ankamen, brannte es bereits in einem Erdgeschosszimmer. „Die Flammen schlugen aus dem Fenster“, sagt Janssen. Die Eltern (24 und 34) sowie das etwa einjährige Kind standen da schon vor dem Haus am Jasminweg. Durch mehrere vorrückende Löschtrupps unter Atemschutz verhinderte die Feuerwehr ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Haus. Dennoch mussten sie zahlreiche Wand- und Deckenverkleidungen öffnen, außerdem schaltete Enercity Gas und Strom ab.

Feuer richtet 100.000 Euro Schaden an

Erst nach zwei Stunden war der Einsatz beendet, die Feuerwehr schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro. Janssen: „Die Zimmer im Erdgeschoss wurden durch den Brandrauch so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie aktuell nicht bewohnbar sind.“ Die junge Familie komme nun bis auf Weiteres bei Freunden unter. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.