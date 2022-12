﻿Nach Zurückweisung: 18-Jährige aus Odessa hat eine Bleibe und kann in Hannover bleiben

Die vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohene 18-jährige Anastasiia Ovcharok aus Odessa hat in Hannover eine Bleibe gefunden. Die junge Frau war am Wochenende von der Landesaufnahmestelle abgewiesen worden und stand zunächst ohne weitere Unterstützung dar.

Hannover. Glückliches Ende ihrer Flucht aus der Ukraine: Die 18 Jahre alte Anastasiia Ovcharock aus Odessa kann in Hannover bleiben. Nach einem Bericht dieser Zeitung hat sie eine Reihe von Angeboten zum Wohnen bekommen. Auch die Stadt hat ihre Mithilfe angeboten. Die junge Frau war am Wochenende von der Landesaufnahmestelle in Messehalle 5 abgewiesen worden, da das Land Niedersachsen nach eigenen Angaben die Aufnahmequote an Geflüchteten zurzeit übererfüllt hat. Hilfesuchend wandte sich die junge Frau an flüchtige Bekannte.

Kommunikationslücke zwischen Aufnahmestelle und Stadt

„Wir sind für die Hilfsbereitschaft sehr dankbar“, sagt Lilia Moyfeevich, eine Bekannte, die sich mit der Bitte um Unterstützung an diese Zeitung  gewandt hatte. Ovcharock war nach Hannover gekommen, weil sie hier Bekannte aus Odessa hat, die bereits im Frühjahr in die Landeshauptstadt gekommen waren.

Ursache für das Dilemma der jungen Frau war wohl eine Kommunikationslücke zwischen der Landesaufnahmestelle und der Stadt Hannover, die jetzt geschlossen werden soll. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Werde eine geflüchtete Person abgewiesen, weil etwa die Aufnahmequote des Landes wie aktuell übererfüllt ist, bekomme sie ab sofort Kontaktdaten mit Ansprechpartnern an die Hand, die bei der Vermittlung einer Unterkunft in Hannover behilflich sein können, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus. Dazu zählt zum Beispiel eine Notrufnummer bei der Leitstelle der Feuerwehr Hannover, die rund um die Uhr besetzt ist. Auch private soziale Träger stünden mit Hilfsleistungen zur Verfügung. Diese Hinweise hatte die junge Frau offenbar nicht bekommen.

Übernachtungsangebote auch aus der Stadtgesellschaft

Der Fall der jungen Ukrainerin habe gezeigt, dass man noch nicht alles berücksichtigt habe. Gerade, wenn jemand alleine und auf eigene Faust geflohen sei. Angaben der Stadt Hannover zufolge lässt sich für jeden in einer Notsituation eine Unterbringungsmöglichkeit finden. Eine Unterkunft in der Messehalle 9 sei für Schutzsuchende allerdings nur nach ihrer Zuweisung möglich, so die Stadtverwaltung weiter.

Die 18-jährige Anastasiia Ovcharock wird nun wahrscheinlich in einer Wohnung Langenhagen-Engelbostel unterkommen. Nach der Berichterstattung über ihr Schicksal hatten sich zahlreiche Privatpersonen mit Angeboten gemeldet.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar hat Niedersachsen bis heute mehr als 100 000 Vertriebene aus dem osteuropäischen Land aufgenommen. Niedersachsen ist damit nach Angaben des Landes nach dem Königsteiner Schlüssel eines der Bundesländer mit der höchsten Aufnahmequote aus der Ukraine. Verteilt werden sie nach dem bundesweiten Registrier-System „Free“, das dafür sorgt, dass die Bundesländer Geflüchtete nach der Quotenverteilung aufnimmt.