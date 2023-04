﻿Wohnungsbrand an der Schulenburger Landstraße: Feuerwehrleute retten Bewohnerin

An der Schulenburger Landstraße in Hannover ist am Freitagmittag ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr musste die Bewohnerin retten. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Wegen der Löscharbeiten war die Straße gesperrt, auch die Gleise der Üstra.

Feuerwehreinsatz an der Schulenburger Landstraße in Hannover-Hainholz: Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat gebrannt. Die Bewohnerin konnte von den Einsatzkräften gerettet werden.

Hannover. Feuerwehreinsatz an der Schulenburger Landstraße: Gegen 13 Uhr am Karfreitag musste die Feuerwehr Hannover zu einem Wohnungsbrand in Hainholz mit zwei Löschzügen ausrücken. In der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Höhe der Bertramstraße war noch eine Person.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bewohnerin musste ins Krankenhaus

Einsatzkräfte stellten fest, dass die 68-Jährige noch in ihrer Wohnung war, und konnten sie schnell retten, sagt Oliver Reiche, Sprecher der Feuerwehr Hannover. „Sie war ansprechbar und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert“, so Reiche. Nach etwa 20 Minuten war das Feuer wieder aus.

Straßensperrung und Schienenersatzverkehr

Schulenburger Landstraße gesperrt: Für die Löscharbeiten mussten Einsatzkräfte die Straße abriegeln. © Quelle: Frank Tunnat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während des Einsatzes wurde die Straße vollgesperrt, das betraf auch die Bahngleise der Üstra. Die Stadtbahnlinie 6 fuhr bis zur Haltestelle Haltenhoffstraße. Von dort aus war ein Ersatzverkehr zur Krepenstraße eingerichtet. Gegen 14.30 Uhr konnte die Üstra den regulären Betrieb wieder aufnehmen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar.