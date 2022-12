﻿Bezirksrat berät über Bumke-Bebauungsplan

Der geplante Wohnungsneubau auf dem Bumke-Gelände in der Nordstadt ist am Montag, 12. Dezember, Thema im Bezirksrat Nord. Außerdem geht es um den Glasfaserausbau und Stellplätze für E-Bikes.

Nord. Über die geplante Wohnbebauung auf dem ehemaligen Bumke-Gelände in der Nordstadt ist viel und lange diskutiert worden. Dort will das Wohnungsbauunternehmen Theo Gerlach rund 145 Wohnungen errichten. Aktivisten forderten mehr geförderten Wohnungsbau, den Erhalt alter Gebäude sowie die Möglichkeit zum selbstbestimmten Wohnen.

Der Bezirksrat Nord befasst sich am Montag, 12. Dezember, mit dem Bebauungsplan für das Grundstück am Engelbosteler Damm und der Oberstraße. Außerdem geht es um den städtebaulichen Vertrag, mit dem die Stadt den Investor auf bestimmte Eckdaten zu Themen wie Sozialem Wohnungsbau, dem Anteil von Mietwohnungen, Freiflächengestaltung, Dachbegrünung, Spielplatz, Solaranlagen, Fahrradstellflächen und insgesamt Mobilität verpflichten will.

In der Sitzung des Bezirksrats berichtet die Telekom außerdem über den Glasfaserausbau in der Nordstadt. Auf der Tagesordnung stehen ebenfalls das nicht zulässige Parken auf dem Gehweg in der Jägerstraße, die Forderung nach E-Bike-Abstellanlagen, eine Verbesserung der Beleuchtung auf der Friedenauer Straße und die langfristigen Umbauten am S-Bahnhof Nordstadt.

Der Bezirksrat tagt ab 18 Uhr im Neuen Rathaus am Trammplatz. Die Sitzung im Hodlersaal ist öffentlich.