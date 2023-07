﻿Unternehmen stoppen Investitionen – „Kollaps“ beim Wohnungsneubau?

Fahrradtrasse

Erster Weg in Hannover nach türkischen Menschen benannt – und keiner hat es gemerkt

Nahe dem Königsworther Platz ist ein kurzer Fahrradweg in Hammet-und-Hassan-Weg benannt worden. Im Gegensatz zu sonstigen Straßenbenennungen gab es diesmal aber keine Zeremonie. Die Namen erinnern an historische Ereignisse in Hannover.