﻿Wohnungsbrand: Eine Schwerverletzte bei Feuer in Barsinghausen

Feuerwehreinsatz in Barsinghausen: Am Freitagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Busch-Straße ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Wohnungsbrand: In einem Mehrfamilienhaus in Barsinghausen wurde am Freitag eine Person bei einem Feuer schwer verletzt.

Barsinghausen. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Barsinghausen ist am Freitagmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Die Feuerwehr war im Großeinsatz: Sie musste mehrere Bewohner des Gebäudes mit Drehleitern evakuieren. Die Brandursache ist bislang unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Feuer in dem sechsgeschossigen Haus an der Wilhelm-Busch-Straße war gegen 7.20 Uhr ausgebrochen. Betroffen war eine Wohnung in der fünften Etage. Entdeckt wurden die Flammen, weil die Brandmeldeanlage des Gebäudes ausgelöst hatte. Rund 40 Bewohner hielten sich zu dem Zeitpunkt im Haus auf.

Wilhelm-Busch-Straße: Einsatz im Mehrfamilienahaus. © Quelle: Mirko Haendel

Die Freiwilligen Feuerwehren Barsinghausen und Kirchdorf eilten zum Einsatzort. Bei deren Eintreffen schlugen bereits Flammen aus der betroffenen Wohnung. Der Mann, der darin lebt, hatte das Haus bereits verlassen und sich auf den Weg zu seiner Arbeitsstelle gemacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterdessen wurde die Alarmstufe erhöht und die Feuerwehren Hohenbostel und Großgoltern in den Einsatz geschickt. Zusätzlich wurde die Drehleiter aus Wennigsen angefordert.

Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleitern

Die Polizei sorgte dafür, dass Bewohner, die sich in Wohnungen unterhalb der vom Feuer betroffenen Räume aufhielten, selbstständig das Gebäude verlassen konnten. Die Personen, die über der Brandwohnung befanden, mussten mithilfe der Drehleitern der Feuerwehren Barsinghausen und Wennigsen evakuiert werden.

Rettung in schwindelnder Höhe: Bewohner wurden mit Drehleiter evakuiert. © Quelle: Mirko Haendel

Mehrere Wohnungen sind wegen des Brandes oder durch Löschwasserschaden unbewohnbar. Für sie werden Ersatzunterkünfte gesucht. Darum kümmert sich Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof.

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Wohnungsbrand kommen konnte, ist bislang unklar: Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Britta Mahrholz und Mirko Haendel