Hannover

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es in Hannover-Döhren gebrannt. Eine vierköpfige Familie erlitt leichte Rauchgasvergiftungen.

Schock in der Nacht auf Mittwoch: In Döhren hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Pagenstraße gebrannt. Die vierköpfige Familie konnte das Feuer zwar selbst löschen, wurde dabei jedoch verletzt. Die Feuerwehr appelliert an den Eigenschutz.

