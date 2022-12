﻿Neue Wohnungen in altem Gemeindehaus

Hainholz. In den Fluren stehen noch leere und volle Farbeimer. Doch Anfang des neuen Jahres ziehen die ersten Mieter in das frühere Gemeindehaus an der Hainhölzer St. Marienkirche. Die Nordstädter Wohnungsgenossenschaft Woge hat das Gebäude in der Turmstraße Anfang 2020 von der Kirchengemeinde gekauft und seitdem zum Wohnhaus umgebaut.

„Wir haben uns riesig gefreut, dass die Gemeinde uns ausgewählt hat, obwohl wir nicht die Meistbietenden waren. Ganz großen Dank an die Kirche“, sagt Friedhelm Birth vom Woge-Vorstand. Vorher hatte die Genossenschaft zehn Jahre lang kein neues Projekt mehr gestartet, immer kamen finanzkräftigere Bewerber zum Zuge.

Bezahlbare Wohnungen schaffen

Beispiel für Nachnutzung: Zehn Wohnungen sind im ehemaligen Gemeindehaus der Kirchengemeinde Hainholz entstanden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Woge will mit ihren Umbauprojekten bezahlbaren Wohnraum schaffen, oft auch über Eigenleistungen der späteren Mieter. „Sie streichen nun kräftig, denn die meisten ziehen bis Ende Januar ein“, sagt Birth. Gemeinde und Genossenschaft nahmen den „Lebendigen Adventskalender“ in Hainholz jetzt zum Anlass, zur Besichtigung des Hauses einzuladen.

Einige der neuen Mieter, Nachbarn und Mitglieder der Genossenschaft sahen sich in den noch leeren Räumen um. Zehn Wohnungen sind durch den Umbau entstanden: Fünf Ein-Zimmer-Apartments, eine Wohnung für zwei Menschen und vier für Familien. Dafür wurde in den früheren Gemeindesaal eine Zwischendecke eingezogen. Unterm Dach liegen drei Familienwohnungen, die sich über zwei Etagen erstrecken.

Ziehen mit der Familie in das neue Haus der Wohnungsgenossenschaft Woge: Raziye Alpaya (rechts) und ihre Tochter Zeynep. © Quelle: Bärbel Hilbig

In einer davon wird künftig Raziye Alpaya mit ihrer Familie leben. „Wir sind schon Woge-Mieter und brauchten dringend eine größere Wohnung“, sagt die 42-Jährige. Bisher wohnen Raziye Alpaya, ihr Ehemann, zwei erwachsene Kinder und die siebenjährige Zeynap auf nur 60 Quadratmetern in drei Zimmern in der Nordstadt. „Deshalb ist es schön, dass wir das hier gefunden haben.“

Auf 95 Quadratmetern hat die Familie künftig eine geräumige Wohnküche und in der oberen Etage vier Zimmer – für jedes Kind und die Eltern. Mit rund 900 Euro Warmmiete rechnet Raziye Alpaya und ist sichtlich glücklich, der Enge zu entkommen.

Wohnungen mit Preisbindung

Die Genossenschaft hat für den Umbau öffentliche Wohnraumförderung bekommen, die Mieter müssen deshalb bis auf eine Ausnahme (eine frei finanzierte Wohnung) einen Wohnberechtigungsschein vorweisen. Je nach Höhe der Förderung für die einzelnen Wohnungen reichen die Kaltmieten im Haus von 5,80 bis 7,20 Euro pro Quadratmeter. Für die verschiedenen B-Scheine der Mieter gelten unterschiedliche Einkommensgrenzen.

„Wir freuen uns, dass wir Menschen mit nicht so hohem Einkommen diese besonderen Wohnungen bieten können“, sagt Kirsten Klehn vom Woge-Vorstand. Das Dach ist komplett erneuert, ein KFW-Darlehen, Zuschüsse von Stadt, Region Hannover und Proklima flossen unter anderem in Dämmung und neue Fenster. „Oben erreichen wir Neubaustandard“, sagt Birth.

Freut sich auf seine neue Ein-Zimmer-Wohnung im Genossenschaftshaus: Max Hartje mit seiner Mutter Annekatrin. © Quelle: Bärbel Hilbig

Den geplanten Aufzug musste die Woge aber wieder streichen. Pannen beim Bau, Verzögerungen durch kranke Handwerker und Baukostensteigerungen führten zur Überschreitung des Budgets. Auch der Gemeinschaftsraum im Keller ist wegen eines Wasserschadens vorerst nicht nutzbar.

Stefan Heger ist dennoch froh, sich für dieses Wohnprojekt entschieden zu haben. „Die anderen, die mich interessierten, haben noch gar nicht mit dem Bau angefangen“, erzählt der 59-Jährige, der bald in einer der Single-Wohnungen leben wird. Voraussetzung wie für alle anderen: Er tritt in die Genossenschaft ein und erwirbt dort einen Anteil von 520 Euro.

Mit Freude sieht auch Max Hartje dem Einzug entgegen. Auf 31 Quadratmetern wird der Gasthörer an der Uni bald mehr Platz für seine vielen Bücher haben und mehr Ruhe als bisher. Der 30-Jährige lebt von Grundsicherung, weil er dauerhaft erwerbsunfähig ist. „Ich freue mich absolut. Wir haben einen Gemeinschaftskeller und einen Garten.“ Seine Mutter Annekatrin Hartje strahlt: „Max durfte sogar den Boden selbst aussuchen und hat blaues Linoleum gewählt. Das sieht toll aus.“