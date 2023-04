﻿Wolf auf Südschnellweg in Hannover überfahren

Unfall auf B 65

Ein Wolf schaut in einem Wildpark hinter einem Baum hervor. Auf dem Südschnellweg ist jetzt ein Jungtier von einem Auto überfahren worden.

Auf dem Südschnellweg in Hannover ist ein junger Wolf von einem Auto überfahren worden. Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Unfall am 8. April in Höhe des Stadtteils Kirchrode.

