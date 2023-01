﻿Problemwolf aus Burgdorfer Rudel: So wird nach dem Tier gejagt

Hannover. Seit Oktober ist der Problemwolf mit der Kennung GW950M zum Abschuss freigegeben – bislang offenbar ohne Erfolg. Anfang September hatte es der Leitwolf aus dem Burgdorfer Rudel zu besonderer Berühmtheit gebracht. Damals riss er auf einer Weide auf dem Anwesen von Ursula von der Leyen in Beinhorn bei Burgdorf das 30-jährige Pony der EU-Kommissionspräsidentin.

Es ist nicht das erste Tier, das von dem Wolf erlegt wurde. Aus Daten des niedersächsischen Umweltministeriums geht hervor, dass GW950M an insgesamt 26 Vorfällen nachweislich beteiligt war. 64 Tiere sind dabei gestorben, viele weitere wurden verletzt. Darunter waren vor allem Schafe, aber auch Rinder, Pferde, Gatterwild – und das Pony von Ursula von der Leyen.

Für viele Betroffene steht daher schon lange fest, dass das Tier aufgehalten werden muss. Doch Wölfe stehen unter strengem Schutz. Behörden dürfen nur einzelne Wölfe zum Abschuss freigegeben. Erst kürzlich wurde nun die sogenannte Ausnahmegenehmigung von der Region Hannover veröffentlicht, die die letale Entnahme von GW950M regelt. Die Genehmigung gibt den Jägerinnen und Jägern, die auf den Wolf schießen, angesichts des besonderen Schutzstatus rechtliche Sicherheit. Viele Passagen in der veröffentlichten Variante des Dokuments sind geschwärzt – „aus Sicherheitsgründen“, wie es bei der Region Hannover heißt. Denn alles rund um den Schutz der Tiere und die Jagd auf Wölfe wird extrem emotional diskutiert. Wer auf die Tiere schießt, fürchtet sich vor Übergriffen von Tierschützerinnen und Tierschützern.

Hier wird die "letale Entnahme" des Wolfs geregelt: Die artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung der Region Hannover. © Quelle: Screenshot/Website der Region Hannover

Region Hannover veröffentlicht Ausnahmegenehmigung

Von einer Veröffentlichung der Genehmigungen hatte man daher in der Region Hannover zuletzt abgesehen. Das hat sich nun geändert. Grund dafür ist ein Kurswechsel im niedersächsischen Umweltministerium unter Minister Christian Meyer (Grüne). Zukünftig sollen artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen zur rechtmäßigen Entnahme von Problemwölfen generell eine Woche vor ihrem Erlass öffentlich einsehbar sein. Damit komme man dem Wunsch der EU-Kommission und des Bundes nach mehr Transparenz nach, so Meyer.

Aus dem veröffentlichten Dokument gehen daher erstmals weitere Details zu GW950M und dem Verfahren für die sogenannte „Entnahme“ – also die Tötung des Tieres – hervor. So zum Beispiel, dass für die Jagd auf das Tier die Verwendung von Nachtsichtgeräten und Nachtzieltechnik erlaubt wurde.

Wo ist der Wolf GW950M?

Die Schwierigkeit bei der Jagd nach GW950M: die Identifizierung des konkreten Tieres. Das Dokument stellt klar, dass das im „räumlich-zeitlichen Zusammenhang“ geschehen muss – also dadurch, dass das anvisierte Tier in der Region unterwegs ist, in der es bereits nachweislich aktiv war. Nach jeder „Entnahme“ muss außerdem zwei Wochen gewartet werden, ob die Nutztierrisse im bekannten Revier aufhören. Durch eine genetische Untersuchung soll zudem „soweit möglich“ festgestellt werden, ob das richtige Tier getötet wurde. Wenn nicht, darf weiter gejagt werden.

Die Genehmigung gilt bis Ende Januar. Möglicherweise wird die befristete Genehmigung verlängert, wenn das Tier bis dahin nicht erlegt wurde.

Seit 2018 nachweislich in Niedersachsen unterwegs

Erstmals in Niedersachsen verzeichnet wurde der Wolf im Februar 2018 bei einem Schafsriss im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Im Herbst desselben Jahres wurde der Rüde erstmals in der Region Hannover registriert. Seitdem war GW950M mit seinem Rudel vor allem zwischen Burgdorf, Edemissen (Kreis Peine), Meinersen (Kreis Gifhorn) und Celle unterwegs. Mit dabei ist auch häufig die Fähe mit der Kennung GW1423f. Für beide Tiere gab es 2021 schon einmal eine Abschussgenehmigung.

Da die Zahl der nachgewiesenen Wolfsrisse durch die beiden Wölfe im vergangenen Jahr weiter zugenommen hat, ist anzunehmen, dass das Rudel seitdem gewachsen ist und mehr Jungtiere versorgt werden mussten.