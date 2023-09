﻿Ein Wolf in Hannovers Westen? Reaktionen von „knallhart abschießen“ bis „keine Angst“

Hannover. Erst ins Strandbad Hemmingen, dann grillen im Schrebergarten und anschließend kurz durch den Ricklinger Wald spazieren? So könnte ein typisches Sommerwochenende in Hannovers Westen aussehen. Doch unweit von Schwimmbad und Kleingartenanlage, nur wenige Meter über breitgelaufene Trampelpfade im Ricklinger Wald, der bei Spaziergängern beliebt ist, sollen jetzt auch Wölfe leben und könnten die Idylle stören. Indiz für diese Vermutung: Zwei Rehe wurden durch Biss in die Kehle getötet – die Jagdmethode des Raubtieres. Stadtjäger Heinz Pyka rät zur Sachlichkeit und hofft auf neue Regelungen im Umgang mit den Tieren. Doch was sagen die Menschen im Westen Hannovers dazu?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hat kein Problem mit Wölfen: Anke Foss (59) wohnt seit sechs Jahren in Hemmingen. © Quelle: Timon Naumann

Anke Foss (59) hat an und für sich kein Problem mit Wölfen. Die Tiere sollten erst abgeschossen werden, wenn es gar nicht mehr anders gehe. Sorgen hätte sie erst bei einem Spaziergang mit kleineren Kindern. Andere Hemminger zeigen weniger Verständnis. „Sie müssen knallhart abgeschossen werden. Zäune nützen da nichts“, sagt etwa ein älterer Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Solidarisch mit den Tieren zeigt sich die Hemmingerin Angelika Kohlbecker (78). „Die Tiere haben kaum Chancen sich zu verkrümeln, weil wir alles voll bauen“, erklärt sie. Sie selbst ist für das schwedische Modell: Wölfe ja, aber reguliert. Ein komisches Gefühl hätte sie erst, wenn viele Wölfe sich in Hannovers Stadtgebiet niederlassen würden. Auffällige Tiere sollten geschossen werden, Angst hat sie aber keine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Hat Verständnis für Tiere: Als Hundebesitzerin spürt Angelika Kohlbecker eine besondere Verbundenheit zu den wilden Artgenossen. © Quelle: Timon Naumann

Entspannt sieht das Julia Löhrmann. Sie ist Mutter von fünf Kindern, Sorgen um deren Sicherheit macht sie sich nicht. Die Probleme der Landwirte kann sie aber verstehen. „Das ist schwer, wenn einem die Existenzgrundlage genommen wird“, sagt sie mit Blick auf Wolfsangriffe auf Schafherden. Auch Karsten Walter (58), der gerade im Ricklinger Wald joggen gehen möchte, sieht den Wolf nicht als Bedrohung. „Die reagieren ja wie Hunde. Wenn man sich groß macht, dann hauen die ab“, erklärt er gelassen. Auf seinen Jogging-Ausflügen habe er bisher noch keine Begegnung mit einem Wolf gehabt.

Schüler haben keine Angst vor Wölfen

Eine vorbeiziehende Schulklasse der Glockseeschule Hannover hatte an diesem Tag ebenfalls keine Probleme mit Wölfen. Schulbegleiterin Birgitt Helmold meint, die Tiere sollten nicht geschossen werden. Den betroffenen Höfen sollte eine Entschädigung gezahlt werden, damit wäre beiden Seiten geholfen. Klassenausflüge sieht sie nicht bedroht. „Wir sind als Gruppe unterwegs, da passiert nichts“, erklärt sie. Auch Eltern hätten noch keine Bedenken geäußert. Sozialarbeiter Alex Vogt findet, man sollte die Wölfe eher schützen. „Wenn die Kinder genug Krach machen, dann hauen die von alleine ab“, sagt er. Die Kinder verkünden stolz, dass sie vor einem Wolf keine Angst hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit soll der Beweis gelingen: Beim nächsten Fund eines Kadavers soll per DNA-Test untersucht werden, ob ein Wolf beteiligt war. © Quelle: Timon Naumann

Stadtjäger Heinz Pyka sagt, der Mensch müsse sich keine Sorgen machen – Wölfe seien scheu und falls es dennoch zu Kontakt kommen sollte, reiche ein ruhiger Rückzug. Handlungsbedarf sieht er trotzdem, denn Niedersachsen habe eine größere Wolfspopularität als Norwegen und Schweden zusammen. „Man muss den Wolf managen. In Deutschland ist der Wolf geschützt, obwohl er nicht mehr im Bestand gefährdet ist.“

Hannovers Stadtjäger fordert Sachlichkeit

Pyka fehlt in der Debatte an Sachlichkeit: Radikales Schützen oder Abschießen hält er für nicht richtig. Es bräuchte ein Modell wie in Schweden, wo eine Obergrenze für die Wolfspopulation festgelegt wird. Eine Bedrohung stelle der Wolf nur für Hunde und Nutztiere dar. Selbst Kühe oder Pferde seien im Beuteschema der Tiere, so Pyka. Ob es sich im Stadtgebiet tatsächlich um Wolfsangriffe handle, müssten zukünftig DNA-Tests bestätigen.

HAZ