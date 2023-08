Probleme mit Wölfen

Dutzende Schafe sind in den vergangenen Wochen in der Region Hannover von Wölfen gerissen worden. Bei Stade waren es sogar mehr als 50 Tiere, die umgekommen sind. Die Jägerschaft spricht von einem „Extremereignis“, die Landesregierung in Niedersachsen wünscht sich mehr Möglichkeiten zur Intervention – doch das hängt von der Bundespolitik ab.

