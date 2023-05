﻿Spektakulärer Headliner: Felix Jaehn legt beim Wonderland-Festival auf

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

Opernplatz Hannover

Die Stadt der Zukunft gestalten: Smart City Days gehen in die zweite Runde

Größer, vielseitiger und vor allem innovativer sollen die diesjährigen Smart City Days werden. Am 27. und 28. Juni können Schülerinnen und Schüler ab dem neunten Jahrgang Ausstellungen, Workshops und Bühnenprogramm rund um den Opernplatz in Hannover erkunden. Es geht um die Zukunft – auf dem Arbeitsmarkt, in der Stadt und im Leben allgemein.