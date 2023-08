Am Sonnabend lockte zum zweiten Mal das Elektro-Festival „Wonderland“ auf Hannovers Expo-Park. 3000 feierten zu schnellen Beats von DJs wie Felix Jeahn oder Jost.

Hannover. Wummernde Bässe, hypnotisierende Lichtshows und Fake-Blumen en masse: Unter dem Motto „Where Dreams come true“ fand in Hannovers Expo-Park am Sonnabend zum zweiten Mal das ausverkaufte Wonderland-Festival statt. Insgesamt zog es 3000 Menschen auf den Dancefloor. Musikalisch bietet das Festival vor allem Mainstream-Dance und House-Musik. Acht überwiegend regionale DJs legten im Verlauf des Tages auf, Headliner am frühen Abend ist der Hamburger DJ und Musikproduzent Felix Jaehn. Am Nachmittag verläuft die Veranstaltung reibungslos, besonders der Einlass funktioniert gut, ein Schlamassel wie zuletzt beim Heroes-Festival scheint sich nicht zu wiederholen.