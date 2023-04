﻿Wotan Wilke Möhring präsentiert nagelneue „Tatort“-Folge in Hannover

Im Astor Grand Cinema hat Schauspieler Wotan Wilke Möhring (55) mit Kolleginnen und Kollegen am Donnerstagabend die neue Folge mit Kommissar Falke „Verborgen“ vorgestellt. Wir haben uns unter die Premierengäste gemischt.

Hannover. Er kann sich sogar noch an die erste „Tatort“-Folge überhaupt erinnern, „das war ,Taxi nach Leipzig’ mit Kommissar Tremmel“, wusste Stephan Weil (64) wie aus der Pistole geschossen. Der Sozialdemokrat wirkte auch nicht so, als hätte er sich extra für die exklusive Preview von „Verborgen“ im Astor Grand Cinema vorbereitet. Der Mann ist Fan und freute sich total, dass die Folge (läuft am 16. April um 20.15 Uhr in der ARD) zu großen Teilen in Hannover entstanden ist.