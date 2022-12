﻿Mutmaßliches Tötungsdelikt vom Würmsee: Weiter keine Spur von Kerstin G.

Der Behindertensportverein Rolling Chairs will nach einer coronabedingten Pause wieder mit mehreren Angeboten für gelebte Inklusion werben: An Schulen ist ein „Rollstuhl-Führerschein“-Projekt geplant. Am Sonnabend, 17. Dezember, gibt es in Altwarmbüchen zudem das erste Rolli-Handballturnier. Der Verein hofft auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer.