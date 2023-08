﻿Würmsee-Prozess: Mord ohne Leichen – wann reichen die Indizien für ein Urteil?

Hannover. Im Würmsee-Prozess soll am Donnerstag das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass Robert E. die verschwundene Kerstin G. ermordet hat. Nur: Eine Leiche wurde nie gefunden. Kann er trotzdem wegen Mordes verurteilt werden? Wie läuft es bei Indizienprozessen vor Gericht? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Mord ohne Leichen – ist in solch einem Fall überhaupt die Höchststrafe möglich?

Ja. Das kommt tatsächlich immer wieder vor in deutschen Gerichtssälen. Die Staatsanwaltschaft muss dem Gericht – und das ist bei jedem Mordfall so – genügend Beweise und Indizien vorlegen, damit der Richter zu dem Schluss kommen kann: Die Person wurde ermordet. Natürlich fällt mit der Leiche ein wichtiges Beweismittel weg, aber wenn die Indizienkette stark genug ist, reicht das für eine Verurteilung, auch für die Höchststrafe.

Was ist überhaupt ein Indiz?

Ein Indiz ist kein Beweis. Es ist eine Information, aus der sich Ermittler und Richter etwas herleiten können. Zum Beispiel der Fund einer großen Blutlache – wenn man dieses Blut zweifelsfrei einer Person zuordnen kann, müssen Fahnder davon ausgehen, dass die Frau oder der Mann tot sein muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was gibt es noch für Indizien?

Zum Beispiel Fingerabdrücke, die auf einer Pistole oder auf einem Messer gefunden werden – dann müssen sich die Fahnder natürlich sicher sein, dass die Waffe auch die Tatwaffe ist. Wichtig sind auch DNA-Spuren an Tatorten, die einem Angeklagten zugeordnet werden können. Auch Handyortungen können ein wichtiges Indiz sein – wenn der Angeklagte behauptet, am Ort A gewesen zu sein, sein Handy sich aber in Ort B eingeloggt hat.

Lesen Sie auch

Dann gibt es die Zeugenaussagen, die den Angeklagten be- oder entlasten können – oder auch Anhaltspunkte für ein mögliches Motiv geben können. Aus jedem Indiz muss der Richter seine Schlussfolgerungen ziehen. Die müssen dann am Ende alle stimmig sein, damit eine Verurteilung möglich ist. Das ist auch in Mordfällen so, bei denen es eine Leiche gibt, aber der Angeklagte zum Vorwurf schweigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf welche Indizien stützt sich die Anklage im Würmsee-Mord?

Die Leiche des Opfers, das allein mit Hund und Katze in einer Wohnlaube lebte, wurde bis heute nicht gefunden. Der Angeklagte schwieg im Prozess, allerdings sprechen gegen ihn unter anderem Blut- und DNA-Spuren. Unter anderem fand sich eine Sturmhaube mit Spuren seiner DNA neben dem Bett der Getöteten. Zudem soll er die ihm zuvor unbekannte Frau ausgekundschaftet haben. Mehrere Zeugen beobachteten ihn schon Tage vor der Tat in der Umgebung des abgelegenen Holzhäuschens.

Was war der spektakulärste Indizienprozess in Hannover?

Sicherlich der Fall Gaucke. Karen Gaucke und ihr Baby Clara verschwanden im Juni 2006. Schließlich fanden die Ermittler eine große Blutlache in der Küche unter der Waschmaschine. Es war so viel Blut, dass klar war: Karen Gaucke ist tot, es muss ein Mord gewesen sein. Verdächtigt wurde schnell der Ex-Partner und Vater von Clara. Der stritt die Tat zunächst ab, dann schwieg er eisern. Ein erstes Indiz: Es wurden geringe Blutspuren an seinem Schuh entdeckt – Karens Blut.

Ermordet: Karen Gaucke und die damals sieben Monate alte Clara. Die Leichen wurden nie gefunden, der Ex-Partner aber wegen Doppelmordes verurteilt. © Quelle: privat

Die Auswertung seiner Handydaten ergab, dass er sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe der Wohnung aufgehalten hatte. Außerdem wurde er durch Zeugenaussagen mehrerer Lügen überführt. Das alleine hätte aber wohl nicht für eine Verurteilung gereicht. Aber dann fanden Spezialisten winzige Blutplättchen in einem Wagen, den der Verdächtige gemietet hatte – vermutlich, um die Leichen wegzubringen. Das alles reichte dem Richter, um ihn wegen Doppelmordes zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen. Die Leichen von Karen und Clara Gaucke wurden nie gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber es gab im Fall Gaucke doch Zeugen, die die beiden nach der Tat lebend gesehen haben wollen.

Ja, die gab es. Die gibt es auch in anderen Fällen immer wieder. Der Richter glaubte ihnen nicht, verwies auf die Beeinflussung durch Medien und auf ein weiteres Indiz: Mehrere Familienangehörige und Freunde beteuerten, dass Karen nicht der Typ gewesen sei, einfach abzuhauen.

Was sagt der Bundesgerichtshof?

Der musste sich im Jahr 2022 mit einem Fall aus München beschäftigen, der bundesweit für Aufsehen sorgte. Ein Mann hat nach Überzeugung des Landgerichts München seine Frau und Stieftochter in der gemeinsamen Wohnung getötet, die Spuren beseitigt und die Leichen verschwinden lassen. Er wurde verurteilt, obwohl es keine Leichen gab und sogar das Tatgeschehen unklar blieb. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte aber das Urteil wegen Totschlags. Auch im Fall Gaucke blieb die Revision des Verurteilten beim BGH erfolglos.

Was macht es mit den Angehörigen, wenn die Leiche verschwunden bleibt?

Der Schmerz über den Verlust eines Angehörigen wird noch größer, wenn das Opfer nicht beerdigt werden kann, wenn die Angehörigen deswegen nicht endgültig mit der Tat abschließen können. Und wenn sie nicht wissen, was genau passiert ist, warum das Opfer sterben musste. So ist es auch im Fall Gaucke. Karens Mutter sagte einmal: „Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Aber das stimmt nicht. Es wird jeden Tag schlimmer.“

HAZ