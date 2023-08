Hat er in Burgwedel eine Frau überfallen und ermordet – und wenn ja, warum? Seit Mai steht ein 55-Jähriger wegen des sogenannten Würmsee-Mordes vor dem Landgericht Hannover. Der Mann hat eine Vorgeschichte – bereits vor mehr als 20 Jahren hat er eine Frau mit einem Messer angegriffen und musste ins Gefängnis.

Hannover. „Plötzlich stand die im Wald vor mir“ – so soll Robert E. eine Gewalttat im Jahr 2001 einmal beschrieben haben. Weil er damals an einem abgelegenen Ort im Hessischen mit einem Messer auf eine Frau einstach, wurde er wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. So schildert es nun mehr als 20 Jahre später ein Gutachter am Landgericht Hannover.