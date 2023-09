﻿Angehörige von Kerstin G.: „Wir haben seit einem Jahr lebenslänglich“

Hannover. „Gott sei Dank“: Als der Vorsitzende Richter den Mörder von Kerstin G. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte, war die Erleichterung im Zuschauerraum sofort zu hören. Denn: Mehr als ein Dutzend Mal haben Menschen dem Mann im Gerichtssaal gegenübergesessen, der ihnen ihre Schwester und Freundin genommen hat. Keinen Prozesstag haben sie verpasst. Wird das Urteil rechtskräftig, geht Robert E. für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Und nimmt ein Geheimnis mit: Nur er weiß, wo die Leiche von Kerstin G. ist. „Es ist, als wenn er sie uns geklaut hat“, sagt die Schwester.

Bis heute suchen G.’s Angehörige und Freunde nach der 56-Jährigen – am Würmsee, in den umliegenden Wäldern und weit darüber hinaus. Wie auch das Schwurgericht machen sie sich keine Hoffnung, dass sie noch lebt. Der 11. September vergangenen Jahres markiert für die Gruppe einen Schrecken ohne Ende: An jenem Tag erschien die zuverlässige G. nicht zu einer Verabredung. Es gab kein Lebenszeichen. Zunächst ging die Polizei nicht von einem Verbrechen aus. Dann rückte Robert E. in den Fokus der Ermittler. Doch der schwieg. „Man hatte keine Zeit zu trauern“, sagt G.’s Schwester. „Es gab keine Beerdigung. Das wäre wenigstens ein Abschluss.“

„Kerstin war immer für uns da“

Die vier Frauen, die zu jedem Prozesstag gekommen sind, sind selbst furchtsamer geworden. „Ich mache die Terrassentür jetzt immer zu“, sagt eine Freundin. „Ich habe Angst, dass mir jemand auflauert“, sagt eine andere. Die Frauen haben einen eigenen Umgang mit den schrecklichen Erlebnissen und dem kräftezehrenden Verfahren gefunden: In den Prozesspausen stehen sie auf dem Parkplatz des Gerichts und essen selbst gebackenen Kuchen. Kurz vor der Urteilsverkündung holen sie sich Eis. Sie reden locker, wirken gefasst – eine Schicksalsgemeinschaft. „Aber das kann auch ganz anders sein“, sagt die Schwester. „Wir haben seit einem Jahr lebenslänglich“, ergänzt eine Freundin von Kerstin G.

Der Mörder: Robert E. aus Warburg. © Quelle: Tobias Woelki

„Kerstin war immer für uns da“, sagt eine der Freundinnen auf die Fragen, warum sie sich den teils grausam-detaillierten Prozess in voller Länge zugemutet haben. Sie beschreiben Kerstin G. als äußerst einfühlsam. Die Sorgen und Probleme ihrer Mitmenschen hätten für die 56-Jährige immer Priorität gehabt. G. habe zwar zurückgezogen mit ihrem Hund in ihrem Waldbungalow gelebt. Einsam oder alleine war sie aber keineswegs. Dass sich G. abgesetzt oder sich sogar etwas angetan haben könnte – ausgeschlossen.

„Das ist sein letzter Rest Macht“

Doch was machen das Verschwinden eines geliebten Menschen und die Erlebnisse vor Gericht mit denen, die ihm nahe standen? Die Psychologin Inga Henze betreibt in Hannover das Traumazentrum Wellenreiter. Henze sagt: „Sie wollen sich stellvertretend für das Opfer zeigen und eine Erklärung oder Entschuldigung.“ Die hat Robert E. ihnen genauso wenig gegeben, wie er den Ort von G.’s Leiche verraten hat. „Das ist sein letzter Rest Macht. Und damit spielt er“, sagt die Psychologin.

Für die Hinterbliebenen bestehe die Gefahr, keinen Abschluss mit der Trauer zu finden. „Es gab keine Möglichkeit, Abschied zu nehmen“, so Henze. Eine Art „Ersatzgrab“ könne helfen – ein Ort, an dem etwa Erinnerungen oder Geschenke der Vermissten gesammelt werden. „Jeden Morgen hoffe ich, dass das alles ein verdammter Traum ist“, sagt die Schwester von Kerstin G..

