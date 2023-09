﻿Getötete Kerstin G. vom Würmsee: Landgericht verurteilt Robert E. zu lebenslanger Freiheitsstrafe

Hannover. Das Landgericht Hannover hat Robert E. wegen des Mordes an Kerstin G. aus der Würmsee-Siedlung in Burgwedel zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Schuldspruch fiel am Montag, 11. September – auf den Tag genau ein Jahr nach dem Verschwinden und dem mutmaßlichen Tod der 56-Jährigen. Das Gericht kam mit seinem Urteil den Forderungen der Staatsanwaltschaft nach. Neben der lebenslangen Freiheitsstrafe stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest.

Vor der Urteilsverkündung hatte E.s Verteidiger auf Freispruch plädiert und die Stichhaltigkeit der im Prozess gesammelten Indizien angezweifelt. Der Mord an Kerstin G. sei seinem Mandanten nicht zweifelsfrei zuzurechnen, so Dimitrios Kotios. Das sah das Schwurgericht anders. Letzte Worte hatte Robert E. nicht. Wo sich die Leiche von Kerstin G. befindet, bleibt also das Geheimnis des Warburgers. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Urteil hat sich über Wochen verzögert

Der Mordprozess war seit Mitte August wegen der Krankheit einer Richterin der Strafkammer mehrfach verschoben worden. Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft plädiert. Ihre Forderung: Eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten. Zudem beantragte die Anklagebehörde, neben der Anordnung der anschließenden Sicherungsverwahrung auch die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Das heißt: E. hätte bei einem entsprechenden Urteil nicht die Möglichkeit, nach 15 Jahren einen Antrag auf Haftentlassung zu stellen.

Wahrscheinlich der Ort des Verbrechens: Der Bungalow von Kerstin G. am Würmsee. © Quelle: Manuel Behrens (Archiv)

Robert E. wegen zwei Verbrechen angeklagt

E. werden zwei Verbrechen vorgeworfen, für die er sich in Hannover verantworten musste: Etwa eine Woche vor der mutmaßlichen Ermordung von Kerstin G. soll Robert E. in Warburg (Nordrhein-Westfalen) eine Seniorin in einem Wald angegriffen und überfallen haben.

Fortsetzung des Prozesses um den Würmseemord: Das Medieninteresse ist groß. © Quelle: Tobias Wölki

Der Fall vom Würmsee bei Burgwedel gehört derweil zu den wohl grausamsten Morden, die sich in der jüngeren Vergangenheit in der Region Hannover zugetragen haben. Am späten Abend des 10. September 2022 soll der Angeklagte Kerstin G. in ihrem abgelegenen Waldbungalow in der Würmsee-Siedlung überfallen haben – maskiert und bewaffnet. Dann soll er die 56-Jährige getötet und ihre Leiche fortgeschafft haben. Wo sich die sterblichen Überreste der Frau befinden, darüber rätseln Angehörige wie auch Ermittler bis heute.

