﻿Kampf gegen den Wunderlauch in der Eilenriede: Schüler der IGS List entfernen die Kräuter

Was riecht in der Eilenriede eigentlich so nach Knoblauch? Es ist der sogenannte Wunderlauch, der sich aktuell wieder rasant in Hannovers Stadtwald ausbreitet. In einer Gemeinschaftsaktion haben Schülerinnen und Schüler der IGS List einen Teil der Kräuter entfernt – um heimische Frühblüher zu schützen.

Hannover. Es riecht leicht nach Knoblauch in der Eilenriede – mache bezeichnen es als „duften“, manche auch als „stinken“. Auf dem Waldboden hocken Emmi (12), Henriette (13) und Juli (12) und rupfen büschelweise strahlend grüne Blätter aus der Erde, den sogenannten Wunderlauch. Neben den drei Schülerinnen liegt ein Müllsack, der schon halbvoll ist mit dem würzig riechenden Gewächs. „Wir haben Emmi. Und Emmi pflückt sehr viel“, erklärt Juli anerkennend. „Ich ernte manchmal Salat bei meinem Opa im Garten“, sagt die zwölfjährige Emmi verlegen. „Und sie ist sehr ehrgeizig“, sagt Henriette.

Die Klasse 7b der IGS List hilft an diesem Tag dabei, die Ausbreitung der invasiven Pflanze einzudämmen, die sich derzeit wieder in Hannovers Stadtwald breit macht und heimische Arten zu verdrängen droht. 27 Schüler und Schülerinnen hocken in Kleingruppen entlang der Waldwege nordöstlich des Zoos und reißen die schmalen Blätter des Wunderlauchs aus dem Boden. „Wichtig ist, dass ihr die Pflanzen an der Wurzel greift und die Zwiebel mit heraus zieht“, erklärt Stadtförster Johannes Drechsel den Schülerinnen und Schülern.

Der Wunderlauch, der ursprünglich aus dem Kaukasus stammt und vermutlich Ende des zweiten Weltkriegs als Gemüsepflanze nach Deutschland eingewandert ist, verbreitet sich seit Jahren rasant in der Eilenriede. Großflächige grüne Teppiche säumen seit ein paar Wochen wieder die Waldwege.

Das Problem an der Wurzel packen: Um den Wunderlauch zu entfernen, muss auch die Zwiebel gezogen werden. © Quelle: Christian Behrens

Kraut nimmt heimischen Frühblühern das Licht

„Der Wunderlauch hat eine perfide Strategie, sich weiterzuverbreiten“, erklärt Drechsel. Auf seinen Blättern bilde er Tochterzwiebeln aus, die bei entsprechender Reife aufplatzten und Samen im direkten Umkreis verteilten. Das dichte Wachstum der schmalen Blätter raube angestammten Frühblühern wie Buschwindröschen, Lerchensporn oder Aronstab das Licht. „Es ist unser Auftrag, dass das Waldbild möglichst naturnah bleibt. Dazu gehört der Schutz heimischer Frühblüher wie dem Buschwindröschen oder dem Lerchensporn, die charakteristisch für unseren Stadtwald sind“, sagt Drechsel.

Perfide Wachstumsstrategie: Der Wunderlauch bildet auf seinen Blättern Tochterzwiebeln aus, die bei entsprechender Reife aufplatzen und Samen im direkten Umkreis verteilen. © Quelle: Samantha Franson

Es scheint aussichtslos, dem rasant wachsenden Küchenkraut beizukommen – trotz der vielen helfenden Hände. „Wenn wir die Ausbreitung einschränken, ist schon viel geholfen. Alle Flächen können wir natürlich unmöglich bekämpfen“, sagt der Stadtförster. Deshalb habe man eine Schutzwaldparzelle ausgewählt, die heimischen Frühblühern Raum zur Entfaltung bieten soll. „Wir konzentrieren uns auf die Stellen, wo angestammte Arten wachsen und Wunderlauch noch nicht so verbreitet ist.“

„Dachte erst, das wird langweilig“

Die Schüler und Schülerinnen sind eifrig unterwegs. „Ihr geht erst, wenn euer Sack voll ist“, sagt Co-Klassenlehrerin Nicole Buron. Das entfacht den Wettbewerbseifer. Emmi, Henriette und Juli sind ganz vorne mit dabei. Benni (12) nutzt einen Stock als Erntewerkzeug. Wie viel Erfolg hat er damit? „250 Zwiebeln schon“, sagt er. Jasper (13) arbeitet etwas abseits der Wege. „Hier ist die Erde lockerer, das macht es leichter“, erklärt er fachmännisch. Das Projekt bereitet ihm sichtlich Spaß. „Ich dachte erst, das wird langweilig. Aber eigentlich ist es ganz lustig.“

In Kleingruppen rupfte die 7b der IGS List den Wunderlauch entlang der Waldwege. © Quelle: Christian Behrens

Klassenlehrerin Buron betont, wie wertvoll solche Aktionen seien. „Alles, was anstelle von Unterricht stattfindet, finden die Kinder erst einmal gut“, sagt sie und lacht. „Das ist aber auch eine tolle Klasse. Die sind total motiviert und für alles offen.“ Buron will ihren Schülerinnen und Schülern mit Exkursionen wie dieser Bildung für nachhaltige Entwicklung lebhaft vermitteln. „Warum soll man das aus Büchern lernen? Das geht vor Ort viel besser.“ Zuletzt nahm die 7b bereits am „E-Waste-Race“ teil und sammelte Elektroschrott. Im November letzten Jahres radelte die Klasse zum Bissendorfer Moor und beseitigte Gehölze und Sträucher. „Wichtig ist, den Kindern zu erklären, wofür das gut ist“, sagt die Pädagogin.

Gibt es bald Wunderlauch-Pesto in der 7b?

Nach getaner Arbeit deponieren die Schülerinnen und Schüler die vollen Säcke an einer Schutzhütte, wo sie Forstwirte später einsammeln und entsorgen. Theoretisch könne man das Küchenkraut auch verwerten. „Der riecht nicht nur gut, der schmeckt auch gut“, sagt Förster Drechsler. Das Pflücken in haushaltsüblichen Mengen sei erlaubt. Buron schlägt vor, wiederzukommen und den Wunderlauch für ein gemeinsames Kochprojekt in der Schule zu ernten. „Wir könnten Pesto daraus machen.“ An fleißigen Erntehelferinnen und -helfern mangelt es nicht.