﻿Wunstorf: 140 Soldaten kehren aus türkischem Erdbebengebiet zurück

Wunstorf. Die schwere Erdbeben-Katastrophe Anfang Februar in der Türkei und Syrien hat mehr als 57.000 Todesopfer gefordert, Millionen Menschen wurden obdachlos. Schnell lief die internationale Hilfe an, auch aus Deutschland brachen zahlreiche Retterinnen und Retter ins Krisengebiet auf. Gleichzeitig schickte die Bundesregierung tonnenweise Hilfsgüter. Seit Ende März beteiligte sich zudem das Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst „Ostfriesland“ der Bundeswehr – die Soldatinnen und Soldaten errichteten eine medizinische Zeltstadt in der Türkei. Jetzt kehrten die 140 Militärs zurück.

Gegen 20.40 Uhr landete ein A400M-Transportflieger der Luftwaffe auf dem Fliegerhorst Wunstorf. An Bord saßen 56 Soldatinnen und Soldaten, die anderen der 140 kehrten schon zuvor zurück oder folgen in Kürze. Oberst Christian John, Kommodore des Lufttransportgeschwaders (LTG) 62, und der Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner, empfingen die 56 Kräfte um Kontingentleiter Oberstarzt Dr. Kai Schlolaut direkt an der Maschine. Anschließend reihten sich alle Soldatinnen und Soldaten im Hangar für den sogenannten Rückkehrerappell auf.

Ein Chirurg entfernt bei einer Patientin einen Glassplitter aus dem Fuß. © Quelle: Bundeswehr/Patrick Enßle

Einsatz im Krisengebiet „alles andere als einfach“

„Ein Einsatz in solch einem Katastrophengebiet mit allen persönlichen Schicksalen ist alles andere als einfach“, sagte Inspekteur Baumgärtner. Innerhalb von nur drei Tagen war das Kontingent marschbereit, „ich bin stolz auf die gemeinsame Leistung aller Bundeswehrteile“. Die Truppe habe einer befreundeten Nation „in einer schweren Krise geholfen“. Auch Brigadegeneral Andreas Pfeifer vom Einsatzführungskommando dankte: „Das türkische Gesundheitswesen in der Region war zusammengebrochen, es ging um eine schnelle Sicherstellung und Wiederherstellung der medizinischen Grundversorgung.“ Diesen Auftrag habe das Kontingent „mit Bravour“ gemeistert.

Die Medizinerinnen und Mediziner versorgten nahe der türkisch-syrischen Grenze vom 22. März bis 22. Mai etwa 5200 Menschen. Laut Kontingentführer Schlolaut waren 80 Prozent der Stadt Altinözü zerstört. Vor dem Erdbeben lebten dort 60.000 Menschen, danach strömten 200.000 aus allen Bereichen in die Stadt. „Es waren Bilder, die bekommt man so schnell nicht mehr aus dem Kopf.“ Die Soldatinnen und Soldaten behandelten in der sogenannten Sanitätseinrichtung Role 2E nicht nur kleinere Verletzungen, sondern führten auch Operationen durch, versorgten Diabetes-Patienten mit dringend benötigten Medikamenten und dämmten Infektionskrankheiten ein.

„Es waren Bilder, die bekommt man so schnell nicht mehr aus dem Kopf“: Oberstarzt Dr. Kai Schlolaut. © Quelle: Rainer Dröse

Leiter: „Es war eine Wohltat, helfen zu können“

Dafür entstand aus zahlreichen, miteinander verbundenen Zelten und Containern ein richtiges Krankenhaus auf Zeit. Darin gab es 25 Betten, die Medizinerinnen und Mediziner führten 668 chirurgische Maßnahmen durch. Mit 4982 ambulanten Patientinnen und Patienten konnten die meisten Menschen ohne großen Aufenthalt wieder gehen. „Die Menschen haben uns gedankt, uns Blumen und Gebäck gebracht“, sagte Schlolaut in Wunstorf. „Es war eine Wohltat, helfen zu können.“

Abgesehen von der unmittelbaren medizinischen Hilfe gewährleistete die Bundeswehr durch Role 2E auch die gesundheitliche Versorgung in der Region. Das Krankenhaus in Altinözü ist seit dem Beben zerstört, davor versorgten türkische Mediziner die Menschen in einfachen Zelten. Sprachmittler der Bundeswehr dolmetschten, dem medizinischen Personal gaben sie dann alle relevanten Informationen. „Die Schicksale, die uns die Menschen erzählten, konnten wir immer erst abends in Gesprächen verarbeiten“, berichtete ein Soldat. Inzwischen existiert ein provisorisches Container-Krankenhaus, sodass die Türkei selbst wieder die medizinische Versorgung sicherstellen kann.

Humanitäre Mission hat Zeit verschafft

Im Krisengebiet: Bundeswehrsoldaten fahren durch die vom Erdbeben zerstörte Stadt Antakya. © Quelle: Bundeswehr/Jana Neumann

Das Lufttransportgeschwader 62 wickelt alle Auslandseinsätze der Bundeswehr ab, auch die Hilfsgüter unmittelbar nach dem Erdbeben wurden von Wunstorf aus auf den Weg gebracht. Dafür schickte unter anderem das Technische Hilfswerk Material zum Fliegerhorst. Auch die militärische Rückholaktion aus der sudanesischen Hauptstadt Khartum erfolgte über Wunstorf. Laut Inspekteur Baumgärtner war die jetzige Mission in der Türkei zwar nicht die größte für den Sanitätsdienst, „aber nichtsdestotrotz eine sehr wichtige“ und habe Zeit verschafft.

Die Heimat des Kommandos Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst ist – der Zusatz „Ostfriesland“ lässt es erahnen – in Leer. 800 Soldatinnen und Soldaten umfasst die Einheit, das Motto lautet „Jederzeit – weltweit“. Aufgabe neben der medizinischen Versorgung vor Ort ist auch der Verwundetentransport. Neben den 90 Sanitätsdienstlern waren noch weitere Truppenteile in der Türkei. Sie bauten die Anlage auf beziehungsweise ab und betrieben sie – darunter beispielsweise Feldjäger, die die Sicherheit vor Ort gewährleisteten.

