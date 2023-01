Polizeieinsatz bei Wunstorf: Nah- und Fernverkehr der Bahn gestört

Finanzielle Hilfe für das Beratungszentrum Ophelia in Langenhagen: Bei einem Benefizkonzert von GoDotS und Leita im Café Monopol sind mehr als 1000 Euro zusammengekommen. Das Geld will die Anlaufstelle für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung unter anderem in ein Präventionsprojekt an der Leibniz-IGS stecken.