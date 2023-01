﻿Toter 14-Jähriger aus Wunstorf: Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft wegen Mordes

Hannover. Der 14-jährige Wunstorfer, der beschuldigt wird, einen gleichaltrigen Schulkameraden getötet zu haben, wird am Donnerstagmittag einem Haftrichter vorgeführt. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der entsprechende Termin soll in Neustadt am Rübenberge stattfinden. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft wegen Mordes beantragt. Staatsanwalt Can Türkay stellte außerdem ein vorläufiges Obduktionsergebnis im Verlaufe des Tages in Aussicht.

Auf dem Areal in Wunstorf-Blumenau, wo der tote Jugendliche gefunden wurde, liegen Blumen. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Noch haben die Ermittler keinerlei Angaben dazu gemacht, wie der 14-Jährige ums Leben kam. Der NDR berichtet unter Berufung auf Ermittlerkreise, dass der Beschuldigte die Tat im Voraus geplant haben soll. Als Tatwaffe soll er demnach einen Stein genutzt haben. In sozialen Netzwerken spekulieren Bekannte der beiden 14-Jährigen über einen Unfall: Die beiden Jugendlichen hätten sich mit Steinen beworfen. Durch ein Wurfgeschoss soll der Schüler tödlich verletzt worden sein. Hinweise auf ein Motiv gibt es weiterhin nicht.

Schüler wird unweit vom Elternhaus gefunden

Der getötete Jugendliche war am Dienstagabend nach einer Verabredung nicht nach Hause zurückgekehrt. Seine Eltern meldeten ihn daraufhin als vermisst. Im Zuge von Befragungen soll der nun Beschuldigte angegeben haben, dass er seinen Schulkameraden getötet und im Waldstück Luther Forst zurückgelassen haben soll.

Dort konnte ihn ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr im Zuge einer großangelegten Suchaktion allerdings nicht finden. Stattdessen wurde die Leiche des Schülers knapp drei Kilometer weiter auf einer Brachfläche bei Wunstorf-Blumenau entdeckt – nur wenige Hundert Meter von seinem Elternhaus entfernt.