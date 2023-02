﻿Bürger trauern in Gottesdienst um getöteten 14-Jährigen

Andacht: Pastorin Franziska Oberheide entzündet eine Kerze zum Gedenken an den getöteten 14-Jährigen im Innenraum der Corvinus-Kirche in Wunstorf.

Ein wichtiger Teil der Verarbeitung: Am Sonntag trauerten rund 100 Bürger in Wunstorf in einem Gottesdienst um den 14-Jährigen, der am 25. Januar mutmaßlich von einem Gleichaltrigen getötet worden war. In der öffentlichen Andacht sprachen die Pastorin und der Ortsbürgermeister.