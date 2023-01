﻿Mord an 14-Jährigem? Ermittler haben Hinweise auf eine grausame Tat

Die Ermittlungen gegen den 14-Jährigen aus Wunstorf, der einen Mitschüler getötet haben soll, zeichnen ein erschütterndes Bild. Während der mutmaßliche Täter wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, liegt nun das Ergebnis der Obduktion vor. Bereits vor der Tat soll das Opfer gemobbt worden sein.

Hannover. Während in Wunstorf weiterhin Entsetzen über den gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen herrscht, dauern die Ermittlungen wegen Mordverdachts an. Seit Freitagmittag steht die Todesursache des Schülers fest. Wie die Staatsanwaltschaft Hannover mitteilt, kam der 14-Jährige durch stumpfe Gewalteinwirkung ums Leben. „Das ist das Ergebnis des Obduktionsberichtes“, sagt Sprecher Can Türkay. Nach Informationen dieser Zeitung soll der Beschuldigte den Jugendlichen mit gleich mehreren Steinen tödlich verletzt haben.