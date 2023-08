Das Landgericht Hannover hat am Montag den 15-Jährigen aus Wunstorf zu zehn Jahren Jugendstrafe wegen Mordes verurteilt – Höchststrafe. Die Anordnung der Sicherungsverwahrung wurde vorbehalten. Das ist eine „extrem harte Strafe“, sagt die Rechtswissenschaftlerin Theresia Höynck im Interview.

Hannover. Die Tat macht auch Monate später sprachlos: Ein Jugendlicher aus Wunstorf hat im Januar einen 14-jährigen Schulkameraden umgebracht. Der damals Gleichaltrige lockte sein Opfer auf das Gelände einer alten Gärtnerei im Ortsteil Blumenau, dort wurde Jan gefesselt und erschlagen. Am Montag verurteilte nun das Landgericht Hannover den inzwischen 15-Jährigen wegen Mordes zu zehn Jahren Jugendstrafe. Im Anschluss könnte die Sicherungsverwahrung folgen. Theresia Höynck, Professorin für Kinder- und Jugendrecht an der Universität Kassel und Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen mit Sitz in Hannover, ordnet das Urteil ein.